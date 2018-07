Funk

RADIO BREMEN

Freitag, 4. August, das Hörspiel:

Der Franzose Jean Tardieu, 1903 geboren, Journalist, Rundfunkmann, Übersetzer, Lyriker, Essayist und Bühnenautor, steckt voller Experimentierlust. Er will das Theater von Schablonen befreien und sucht unablässig nach neuen Formen und Ausdrucksmitteln. Früchte seines avantgardistischen Strebens sind unter anderem sechzehn „Etüden“ oder „Fingerübungen“, in denen er unter Verzicht auf Handlung im üblichen Sinne jeweils ein bestimmtes Thema anvisiert, kurz beleuchtet und wieder fallen läßt. Sie wurden unter dem Titel „Kammertheater“ veröffentlicht und bereits in mehreren Ländern ausprobiert.

Was dem Theater recht ist, sollte dem Funk nicht unbillig erscheinen, dachte der Bremer Hörspielchef Oswald Döpke und nahm vier dieser „Kammertheater“-Miniaturen in sein Programm auf. Bis zu einem gewissen Grad hat er dabei freilich die Rechnung ohne den Wirt Tardieu gemacht; denn diese dramatischen Skizzen haben naturgemäß außer der Sprache meist noch zwei andere wichtige Komponenten, nämlich Mimik und Bewegung. Die vermißte man besonders beim parodistisch angehauchten Beispiel Nummer eins, „Herr Ich, Dialog mit einem glänzenden Partner“, in dem sich ein versponnener, kontaktschwacher, Zeitgenosse (im dialogisierten Selbstgespräch) entschließt, ein Problem zu umgehen.

Besser auf die Hörspielbühne passen „Die Weihe der Nacht“, ein betont lyrisches Gespräch zwischen einem Mann und einer Frau, und „Der Schalter“, eine zum kleinen Drama ausgeweitete Satire auf die Bürokratie. Völlig funkgerecht wirkt „Die Sonate und die drei Herren“. Die Herren A, B und C komponieren aus lyrisch-klangvollen Wort- und Bildassoziationen nach den musikalischen Gesetzen von Harmonie, Kontrapunkt und Rhythmus die drei Sätze Largo, Andante und Finale.

Dieser köstliche Versuch allein straft all jene Kritiker Lügen, die da behaupten, Tardieu habe lediglich „sinnentleerten modischen Tinneff“ verzapft. hod