„Geboren 1924 in Ungarn, neugeboren 1949 in Israel. Zu viele Schulen. Zu viele Arbeitslager: ungarische, deutsche, russische. Verheiratet. Ein Kind. (Sehr begabt.) Sechs Theaterstücke, zwanzig Bücher in insgesamt acht Sprachen, – darunter hebräisch, englisch, deutsch, ungarisch, italienisch. Schreibt regelmäßig satirische Glossen unter dem Titel ‚Chad Gadja‘ (Das Lämmchen) für Israels meistverbreitete Tageszeitung ‚Ma’-ariw‘. Leitet eine eigene Kleinkunstbühne, die ‚Grüne Zwiebel‘. Schreibt Hörspiele. Liebt Schmiedearbeit, Schach und Torbergs deutsche Übersetzung seiner Geschichten. Lebt in Tel Aviv als freier Schriftsteller, nachdem er sich zuvor als freier Schlosser im Kibbutz, als freier Garagenbesitzer und in einer Reihe anderer Berufe betätigt hat.“