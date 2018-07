DARMSTADT (Mathildenhöhe): „Kunst und Kultur der

Hethiter“ Darmstadt ist bis zum 20. August, nach Köln und Berlin, die letzte deutsche Station der großen Hethiter-Schau, die anschließend nach Zürich und Den Haag wandert. Eine abenteuerliche, eine aufregende Angelegenheit. Die Kunst der Hethiter war bis zu dieser Ausstellung für Europa ein Buch mit sieben Siegeln. Erst durch die Ausgrabungen der letzten Jahrzehnte wurde sie ans Licht gehoben. Die Hethiter kamen ums Jahr 2000 v. Chr. nach Kleinasien, gründeten ein Großreich, das zeitweilig mit Ägypten und Babylonien konkurrierte, und sind im orientalischen Völkergemisch untergegangen, nachdem sie den Griechen eine Ahnung des „Orientalischen“ als künstlerisches Erbe hinterlassen hatten. Die meisten der über 200 Ausstellungsobjekte stammen aus dem Archäologischen Museum Ankara. Kleinplastik, Krüge, Schalen, Statuetten werden im Original gezeigt, die großen Reliefs und Götterfiguren vom Felsheiligtum Yasilikaya sieht man im Abguß. Naheliegend ist ein Vergleich mit der Ägyptischen Kunst (die in diesem Sommer in der Villa Hügel Essen ausgestellt ist und dort von mehr als 100 000 Besuchern gesehen wurde)-Die Kunst der Hethiter hat nicht das strenge Maß, nicht die Monumentalität, nicht die Starre Ägyptens. Sie erscheint ungebändigter, vitaler, derber. Menschen und Tiere werden naiv, ausgelassen, mit wilder Fröhlichkeit, mit komischen, grotesken Übertreibungen dargestellt. Die Kultur der Hethiter ist wie ein indogermanischer Oberbau über einer uralten, einheimisch-anafalischen Schicht. Auch aus dieser Schicht, aus der vorhethitischen Zeit des dritten Jahrtausends, bringt die Ausstellung grandiose Beispiele.

HAMBURG (Kunstverein): „Joseph Faßbender“

Mit Berke, Trier, Meistermann gehört Faßbender, seit 1958 Professor an der Düsseldorfer Akademie, zu den repräsentativen rheinischen Malern der Nachkriegsära. Man sieht in Hamburg über hundert Bilder und Lithographien vorwiegend aus den letzten zehn Jahren. Ein schwieriges und sprödes Werk. Widersprüchliches wird zusammengezwungen: Dada und Stijl, Surreales und Konstruktivistisches, Abstraktion und Literatur, Durch Titel wie „Kyklop“, „Hephaistos“, „Cusanus“ verführt, macht man sich auf die Suche nach einem Gegenstand, den der Maler raffiniert versteckt und verschlüsselt. Manchmal wirkt das Bld wie eine Bühne, auf der seltsame Personen ein seltsames Stück aufführen. In den ungewöhnlich großen Gemälden aus dem letzten Jahr kommt der Maler zu einer weniger komplizierten Diktion. Die Ausstellung war zuerst in der Kestner-Gesellschaft, bleibt bis zum 20. August in Hamburg und geht dann ins Stedelijk Museum Amsterdam.

MÜNCHEN (Galerie Günther Franke): „Werner Scholz“

Als Werner Scholz vor sechs oder sieben Jahren zuletzt ausstellte, hatte er ein Atelier bei Krupp in Essen und malte mit expressiver Glut Hochöfen und die Welt der Ruhr-Industrie. Inzwischen ist er wieder in seine Tiroler Berge zurückgekehrt. Landschaffen und Figurenbilder aus den letzten drei Jahren sind bei Franke ausgestellt, dazu Bilder „Aus unseren Tagen“, ein Triptychon: Seiltänzer, Dompteuse, Manager. Mit harten Konturen werden die Gestalten aus flockigem Malgrund herausgeschnitten. Die Farben, ekstatisch gesteigert, zielen auf eine Dramatik, die sich gelegentlich nur noch an der Oberfläche abspielt. Viele Expressionisten geraten, wenn sie älter werden, in dieses Dilemma von Ekstase und Routine. Die Ausstellung dauert bis Ende August. – Außer der Stuckvilla hat Günther Franke jetzt eine zweite kleinere Galerie speziell für Kunstsammler im Arco-Palast am Wittelsbacherplatz eingerichtet. In den beiden mit einer Wendeltreppe verbundenen Räumen zeigt er Arbeiten der Künstler, die seit Jahrzehnten mit seiner Galerie verbunden sind. Diesmal Bilder von Beckmann, Heckel, Schmidt-Rottluff, Nay und Winter sowie Plastiken von Blumenthal und Loth. g. s.