Was dagegen bei den meisten und wichtigsten Positionen dieser Liste nicht fehlt, das ist die Ankündigung, daß man „Überschüsse“ exportieren wolle – was natürlich nur möglich ist, wenn die Ware verbilligt wird. Die Vorstellung, der Gemeinsame Agrarmarkt der EWG werde nicht nur Lebensmittelimporte weitgehend „abwehren“, sondern obendrein auch noch ungestraft ein Dumping betreiben können – bei Getreide, Zucker, Vieh, Fleisch –, hat nun allerdings geradezu etwas Erheiterndes. Aber was hilft’s: Vorgesehen ist das alles. Nur bei Milch sieht die Sache etwas anders aus. Nämlich so:

1. Richtpreis für Milch, jährlich bis 1. Oktober festzusetzen;

2. Interventionspreis für Butter; Stützungskäufe, soweit erforderlich;

3. Regulierung der Trinkmilchmärkte durch die Einzelstaaten, bei Festsetzung der Preise ab Molkerei auf Richtpreisbasis;

4. Förderung des Butterverbrauches eventuell (!) durch Subventionen;

5. Bei Überschüssen: Begrenzung der Milcherzeugung.

Der – letzte Punkt ist es, der-hier vorallem interessiert. Denn – das gilt auch für (fast) alle anderen Agrarprodukte – nach der ersten Preislimitierung für den EWG-Bereich wird so gut wie sicher mit einer erheblichen Produktionsausweitung zu rechnen sein. Eine „Preisanpassung nach unten“, um das Angebot zu verringern, ist kaum vorstellbar; verbilligte Exporte zur „Marktentlastung“, sind in einem irgendwie nennenswerten Umfange kaum zu realisieren. Somit werden, wie es für Milch bereits vorgesehen ist, Produktionseinschränkungen unvermeidbar sein: über Abnahmekontingente der Molkereien hier, Anbaubegrenzungen da. Welche Empörung das bei den Bauern (und nicht nur bei ihnen...) auslösen wird, welche Kämpfe dann um die Bemessung der Kontingente von Land zu Land ausgetragen werden – das sich auszumalen, sei der Phantasie des Lesers überlassen. Hier soll zunächst einmal nur festgehalten werden, das der Preis, den die „dynamischen“ Teile des westeuropäischen Bauerntums für die Festsetzung angemessener Erlöse auf dem Gemeinsamen Agrarmarkt zu zahlen haben werden, mit einer an Sicherheit grenzenden Wahrscheinlichkeit in einer bis zur Perfektion gesteigerten Reglementierung zunächst für den Absatz ihrer Erzeugnisse und sehr bald auch für ihre Produktion bestehen wird.