Während gewaltige Räumbagger – wie Riesenameisen aus einem utopischen Film – immer noch am Nordostzipfel Fehmarns den neuen Hafen für die Fährstrecke Puttgarden-Rödbyhavn der „Vogelfluglinie“ aus dem Küstensaum kratzen; während die Brückenpfeiler für die „landfeste“ Verbindung vom deutschen Festland zur Insel immer höher aus dem Fehmarnsund aufragen, wurde vor einigen Tagen ein anderes Bauwerk bereits fertiggestellt, das ebenfalls dazu beitragen soll, den Weg zwischen Kontinentaleuropa und Skandinavien „schneller“ zu machen: Der Straßentunnel unter dem Nordostseekanal bei Rendsburg, in dreieinhalb Jahren für 80 Millionen Mark gebaut, ist nun seiner Bestimmung übergeben worden. Damit hat die alte Drehbrücke aus dem Jahre 1912 ausgedient, die wegen der regen Schiffahrt in den letzten Jahren schon ein Straßenverkehrshindernis geworden war. Der 600 Meter lange Tunnel bildet nun das Mittelstück einer ebenfalls neuen Umgehungsstraße von Rendsburg.

Damit ist die Verbindung der Europastraße 3, die von Lissabon über Paris, das Ruhrgebiet, Hannover und Hamburg schließlich nach Stockholm führt, bis Frederikshavn an der Nordspitze Jütlands wirklich „landfest“ geworden. Erst dort müssen Bahn- und Autoreisende auf das Fährschiff nach Göteborg (Schweden) steigen. Indes hat die E 3 eine sehr viel stärker benutzte Abzweigung mit der Strecke Kolding-Kopenhagen, wobei der 27 Kilometer breite Große Belt zwischen Nyborg und Korsör mit einer Fähre überquert wird. Dieser Weg wird erst dann wieder einsamer werden, wenn der kühne Plan verwirklicht ist, an einer südlicheren Stelle die Skandinavienstrecke so auszubauen, daß Bahn und Auto allein durch eigene Kraft nach Kopenhagen und schließlich gar Stockholm gelangen können.

Zunächst wird im Frühjahr 1963 die knapp 1000 Meter lange Brücke zwischen dem ostholsteinischen Festland und der Insel Fehmarn fertiggestellt sein – rechtzeitig genug, um schon die skandinavischen Besucher der Internationalen Gartenbauausstellung in Hamburg um eineinhalb Eisenbahnstunden schneller aus ihrer Heimat in die Hansestadt gelangen zu lassen. Die jetzt bestehende 70 Kilometer lange Fährverbindung Großenbrode-Gedser kann dann durch eine Fähre Puttgarden-Rödbyhavn ersetzt werden; damit verkürzt sich der Wasserweg im Zuge der Europastraße 4 – Lissabon, Basel, Frankfurt, Hannover, Lauenburg, Großenbrode, Kopenhagen, Stockholm – auf knapp 20 Kilometer. Zwischen Rödby auf der Insel Laaland und Kopenhagen besteht längst eine „landfeste“ Verbindung über zwei Hochbrücken.

Auf dem weiteren Wege nach Norden (Schweden, Finnland) muß der Landverkehr aber noch einmal eine Fähre benutzen: entweder unmittelbar von Kopenhagen aus über den südlichen Öresund nach Malmö (36 Kilometer), oder nördlich von Kopenhagen über die schmälste Stelle des Öresund, zwischen Helsingör und Heisingborg, über eine Strecke von fünf Kilometern. Der verständliche Wunsch, diese Fährverbindung ebenfalls durch eine kombinierte Brücke für den Bahn- und Autoverkehr zu ersetzen, hat sich bereits in „baufertigen“ technischen Planungen konkretisiert. So liegen den Regierungen in Kopenhagen und Stockholm bereits Brückenbau-Pläne der Firma Krupp vor. Freilich steht bisher weder ein Termin für den Baubeginn fest noch sind genauere Angaben über die Finanzierung zu erhalten.

Indessen erweist sich der Fortschritt der Technik wie auch die Langfristigkeit der Verkehrsplanung an einem noch gewaltigeren Projekt, das dazu angetan ist, die gerade mit Millionenaufwand im Bau befindliche Fährstrecke Puttgarden-Rödbyhavn zu ersetzen. Freilich ist die Frage noch nicht entschieden, ob der Fehmarnbelt eines Tages von einem Tunnel unterquert oder von einer Brücke übersprungen wird, da es an Untersuchungsergebnissen für eine Untertunnelung noch fehlt. Es gibt bisher lediglich Vorarbeiten für das Brückenprojekt.

Was der Bau heute kosten würde, ist schwer zu sagen; ein älterer Kostenanschlag, von dem es heißt, daß er eine „schematische Schätzung“ darstelle, kommt auf etwas über 600 Millionen Mark, berücksichtigt aber nicht den neuesten Entwicklungsstand der Brückenbautechnik und also auch nicht die mögliche Kosteneinsparung. Die Protektoren der Brückenbaupläne für die landfeste Verbindung nach Skandinavien sind jedenfalls keine reinen Utopisten. E. T.