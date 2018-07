Von Ephraim Kishon

„Heute ist der jüdische Witz fast nur eine historische Erscheinung“, schrieb Salcia Landmann in ihrem glänzenden Buch über den Humor der Juden: Die Geschichte des jüdischen Witzes ist vorbei, so meinte sie, weil die Geschichte der jüdischen Tat begonnen habe. Viele, die in den letzten Jahren Israel besucht haben, sind denn auch unter dem Eindruck zurückgekehrt, daß es ein humorloses Land sei, ein Land, dessen Bewohner im Verhängnis der Vergangenheit und in der Bedrängnis der Gegenwart das Lachen verlernt haben. Jetzt bringt Ephraim Kishon dieses Urteil ins Wanken. Lernt Israel wieder lachen? Lernt es gar, über sich selbst zu lachen? Jedenfalls hat es in Kishon einen Humoristen von Rang gefunden, einen eigenen Humoristen. Die blitzenden Pointen des alten jüdischen Witzes fehlen nicht in seinem Werk, aber sie durchwirken einen Stoff, der ganz und gar Gegenwart ist – israelisch eher denn jüdisch. Wir entnehmen die beiden heiteren Satiren dieser Seite dem Buch „Drehen Sie sich um, Frau Lot“. Es erscheint diesen Herbst im Verlag Albert Langen/Georg Müller, München. Die Übersetzung stammt von Friedrich Torberg.