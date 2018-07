Rembrandt (1606-1669):

Jakob ringt mit dem Engel

Sie fragen mich nach dem Bild, mit dem ich, lebe. Ich glaube, man lebt nicht mit einem Bild, sondern mit vielen, und die den größten Eindruck machen, wechseln mit den Jahren.

In meiner Jugend war es Rembrandts „Jakob ringt mit dem Engel“. Ich trug es immer in der Tasche mit mir herum. Leider nicht das Original.

Mit der Zeit beeindruckte mich immer stärker eine Radierung von Barlach: „Der arme Vetter“. Sie hängt heute noch in meinem Zimmer. Leider nicht das Original.

über eine Zeichnung Lehmbrucks – „Macbeth zwischen den Hexen“ wechselte ich dann über auf van Gogh, von Matisse zurück zu Giotto, dann wieder zu Frans Hals – bis zu manchen Heutigen. Augenblicklich ist es Hans Werdehausen.

Ich glaube, die Liebe zu Bildern ist polygam. Man kann nicht alle aufzählen, Wir leben mit ihnen. Sie spiegeln, ob gegenständlich oder abstrakt, die menschliche Vielfalt in Empfindungen und Gedanken und die Formenvielfalt der Welt – ob sie nun wirklich ist oder geträumt.

KARL HEINZ STROUX, geboren 1908 in Düsseldorf, Regisseur und Theaterleiter; war (anfangs auch als Schauspieler) unter anderem engagiert in Aachen, Elberfeld, Berlin (Theater am Nollendorfplatz, Staatstheater und Hebbeltheater), Erfurt, Heidelberg (Festspiele), Wien (Burgtheater), Darmstadt, Wiesbaden; ist Generalintendant des Düsseldorfer Schauspielhauses seit 1955.