A.d.F., Rom, im August

Der englische Ministerpräsident Macmillan hat einen Nachfolger als „ehrlicher Makler“ zwischen Ost und West gefunden: seinen römischen Amtskollegen Fanfani. Nach seiner Rückkehr aus Moskau sprach der italienische Ministerpräsident über eine mögliche Aufhellung der düsteren internationalen Lage. Beim Abschied in Moskau hatte er erklärt, der freimütige Gedankenaustausch mit den sowjetischen Führern erlaube ihm, die „Grenzen, das Tempo und die Bedingungen für eine Festigung des Friedens genauer zu erkennen“.

Ermutigend war es indes nicht, was Fanfani über die Bedingungen des Friedens erfuhr. Chruschtschow hat abermals seinen unabänderlichen Willen betont, vor Jahresende mit Ostberlin einen separaten Friedensvertrag abzuschließen, falls die Westmächte nicht zu Verhandlungen bereit sind. Sollte der Westen versuchen, durch eine militärische Aktion die vom Kreml gewünschte Lösung der Berlin-Frage zu verhindern, dann würde die Sowjetunion Amerika und alle seine Verbündeten – auch Italien mit den US-Raketenbasen–mit einer vernichtenden Salve belegen. An Wasserstoffbomben dazu fehle es nicht, und die Fernraketen stünden, auf ihre Ziele eingestellt, abschußbereit auf den Rampen. Auch gegen eine Luftbrücke nach Berlin werde er schießen lassen. Fanfanis Einwand, daß dann auch die Sowjetunion vernichtet würde, tat er mit der Bemerkung ab, die Sowjetunion sei ein riesiges Land und würde einen Atomkrieg überleben.

Gewiß, Chruschtschow hat sich Fanfani und Segni gegenüber zu jeder Garantie der Freiheit Berlins bereit erklärt. Aber was ist darunter zu verstehen? Diesen wichtigsten Punkt der Kontroverse haben die Italiener allem Anschein nach nicht zu klären vermocht.

Trotzdem glaubt Fanfani an eine Kompromißnöglichkeit. Sie liest nach italienischer Auffassung offenbar darin, daß der Verzicht auf die deutsche Wiedervereinigung gegen Garantien für die Stellang der Westmächte in Berlin ausgehandelt werden könnte. Es scheint auch, daß Fanfani entschlossen ist, in Washington, London und Paris auf Verhandlungen mit Moskau zu drängen. Fanfani wünscht solche Verhandlungen – er wünscht sie freilich nicht um den Preis der westlichen Einheit.

Über die Einzelheiten der italienischen Mission in Moskau hat Außenminister Segni seinen amerikanischen Kollegen Rusk Mitte dieser Woche in Form unterrichtet. Auch diese prompte Fühlungnahme, der schon eine Informierung der NATO und der Außenminister in Paris vorausgegangen war, macht deutlich, daß es Chruschtschow nicht gelungen ist, Italien aus der westlichen Front herauszubrechen.