Wir wissen wenig darüber, wieviel an Bereicherung für unser Leben uns entgeht, weil wir von Osteuropa so hermetisch abgeschlossen sind und wir von dort keine menschlichen Impulse mehr empfangen.

Ich bedaure es besonders, daß noch immer kein Anzeichen für bessere Kontakte mit Polen vorhanden ist. Nicht nur auf künstlerischem Gebiet, denken wir nur an Filme, Plakate, Buchumschläge, könnte ein Austausch befruchtend sein, auch der östliche Chic der Frauen, die Grazie und Höflichkeit ihrer Wesensart, das gewisse Etwas im Verhalten der Geschlechter zueinander sind anmutige Varianten im europäischen Spiel, die, weil sie uns fehlen, uns ärmer machen.

England hat es besser: Die Städte London, Manchester und Dublin erhielten den Besuch sehr schöner, Polinnen, zwar nur kurz und flüchtig, aber immerhin. „Moda Polska“ stellte sich vor mit der Leiterin des Staatlichen Modehauses, Jadwiga Grabowska, die in Warschau stolz und ohne Hemmung „Dior von Polen“ genannt wird.

Natürlich wäre es ein Irrtum zu glauben, daß die Frauen im kommunistischen Polen die Möglichkeiten hätten, so elegante Sachen zu kaufen und zu tragen. Sie sind viel zu teuer, es gibt nicht genug davon, die Polinnen müssen härter arbeiten als Frauen hier, der Lebensstandard ist niedrig. Aber vor allem in größeren Städten verstehen die Polinnen es von jeher, mit geringsten Mitteln große Wirkungen zu erzielen. Und sie legen großen Wert darauf. Die Polinnen lieben immer noch die Tradition, bei der „kleinen Schneiderin um die Ecke“, heute wieder nach den neuesten Vogue-Heften aus Paris arbeiten zu lassen, statt Kleider von der Stange zu kaufen, gar von der kommunistischen Einheitsstange. Im ersten Couture-Haus von Warschau allerdings können nur Frauen arbeiten lassen, deren Beruf es verlangt, gut angezogen zu sein: Schauspielerinnen und die Frauen von „Offiziellen“. Das ist nicht viel anders als im Westen auch.

„Moda Polska“ zeigte in England, daß sie westeuropäisch orientiert ist und ihrem Thron in Paris sieht. Wie jene Malaiin, die über ihre Eindrücke in England sagte: Es ist ein angenehmes Land, und die Leute sind reizend, wenn ich nur nicht immerzu ihre Ansicht korrigieren müßte, daß ich zu Hause auf dem Baum lebe, so mußte auch Frau Grabowska irrige Ansichten zerstören. Im Osten ist „Moda Polska“ tonangebend. Polnische Kleider, polnischer Geschmack werden nach Rußland, in die Tschechoslowakei, nach Ungarn, Finnland, Österreich, Ägypten und die deutsche Sowjetzone exportiert, und Warschau gilt heute als das „Paris Ost-Europas“.

Den Engländerinnen fielen die Preise auf, sie waren für England sehr niedrig. Frau „Dior vor Polen“ verkauft Baumwollmodelle für 200 Zloty (33 Mark nach Touristenkurs), Mäntel kostetet etwa 120 Mark. Solche Preise, meinten die Engländerinnen, wünschten sie sich auch.Wenn ihn eigenen Häuser sie nicht bieten könnten, so lag. ihnen an polnischen Importen. EM