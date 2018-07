Inhalt Seite 1 — Moskau im Zukunftsrausch Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Wolfgang Leonhard

Nach der Veröffentlichung des neuen Parteiprogramms hat in der Sowjetunion eine große Propagandakampagne begonnen. Versammlungen, Konferenzen und Kundgebungen lösen einander ab, bei denen die Zukunftsverheißung im Vordergrund steht. Der letzte Satz des Parteiprogramms ist bereits zur Losung geworden: „Die Partei verkündet feierlich – die heutige Generation der Sowjetmenschen wird im Kommunismus leben.“

Unzählige Artikel und Kommentare befassen sich mit den nächsten 20 Jahren und mit dem Jahr 1980, in dem die Sowjetunion die Schwelle zum kommunistischen Idealzustand überschreiten will. Die große Charta des Kommunismus, Zukünftige Generationen werden uns beneiden, Die Lokomotive der Geschichte, Der Flug in die Zukunft, Die Achse unseres Jahrhunderts, Das Licht für die Menschheit – so lauten die Schlagzeilen der Sowjetpresse. Das Parteiprogramm, das inzwischen schon als Broschüre in einer Anfangsauflage von einer Million Exemplaren erschienen ist, wird darüber hinaus in primitiv-optimistischen Plakaten, in Gedichten und Hymnen verherrliche

Die Zukunftspropaganda hat offensichtlich den Zweck, die Sowjet-Menschen von den gegenwärtigen wirtschaftlichen und sozialen Schwierigkeiten abzulenken. Sie soll materielle Mängel, soziale Ungerechtigkeiten und politischen Druck als notwendige Durchgangsetappe hinstellen auf dem Wege zu dem großen Ziel. Die Verkündung dieses Endziels stärkt gleichzeitig die Rolle des Parteiapparates und schafft ein Gegengewicht gegen die „praktizistisch-rationalen“ Auffassungen, die vor allem bei den Wissenschaftlern, Technikern, Ingenieuren und Managern im Schwange sind.

Das neue Programm enthält freilich auch einige Versprechungen, auf die sich die Reformkräfte in der Sowjetgesellschaft fortan stützen können. So verspricht es den örtlichen Wirtschaftsorganen wie den einzelnen Betrieben eine Erweiterung ihrer Selbständigkeit und ihrer Rechte. In Zukunft sollen Vorschläge von unten eine größere Rolle spielen als bisher, die Unternehmungen eine größere operative Selbständigkeit erhalten und die Arbeiter und Angestellten stärker zur Lösung der Betriebsfragen herangezogen werden. Parallel dazu soll eine „weite Ausbreitung der Kolchos-Demokratie“ dazu führen, daß auch die Kollektivbauern schrittweise die Produktionsleitung ihrer Betriebe übernehmen.

Das Parteiprogramm verspricht jedoch auch eine Demokratisierung des Staatsapparates. In Zukunft sollen die Ausschüsse der Gemeindesowjets eine Reihe von Fragen behandeln dürfen, die bisher in die Kompetenz der Verwaltung gehörten, und die örtlichen Organe der Staatsmacht sollen eine größere Bedeutung erhalten. Wichtige Gesetzesvorlagen sollen hinfort Volksentscheiden unterworfen werden. Dieser neuen Tendenz entspricht auch die starke Betonung der sozialistischen Gesetzlichkeit.

Das Parteiprogramm, das wichtigste ideologischpolitische Dokument der UdSSR legt die Sowjetführung also auf eine Demokratisierung des Wirtschaftslebens und des Staatsapparates fest. Vor allem die Forderung, alle wichtigen Funktionäre in Partei, Verwaltung und Verbänden regelmäßig auszuwechseln, wirft eine Fülle von Problemen auf. Wann soll dies Auswechsel-System eingeführt werden? Soll es auch rückwirkend gelten? Welche Kriterien sind für die turnusmäßige Abberufung eines Funktionärs maßgebend? Wer soll darüber verfügen, ob ein Funktionär von seinem Amt entbunden wird oder weiterhin seine Funktion ausüben darf?