Indiens Premier wäre ein idealer Vermittler

H. W. Berg, Neu Delhi

Nehru wird, dies ist jetzt sicher, an der bevorstehenden „Gipfelkonferenz“ der Neutralen in Belgrad teilnehmen. Man muß damit rechnen, daß auf dieser Konferenz auch das Deutschlandproblem zur Debatte gestellt wird, und daß die Sowjets alles daran setzen werden, durch ihre Mittelsmänner eine Resolution zugunsten der sowjetischen Deutschlandpolitik zu erreichen.

Nicht von ungefähr hat man kürzlich in Moskau den Außenminister Jugoslawiens – der Gastgebernation des neutralen Gipfeltreffens – so überraschend freundlich behandelt. Und das Kommunique, das zum Abschluß des Nkrumah-Besuches in Moskau veröffentlicht wurde, ist ein weiterer Hinweis darauf, daß die Sowjets eine Unterstützung ihrer Politik durch die Belgrader Konferenz erwarten.

Sprecher der Neutralen?

Nehrus Haltung wird sicherlich auch die Behandlung der Deutschlandfrage auf dieser Konferenz beeinflussen. Und bei seinen späteren Besuchen in Moskau, London und Washington, wo seine. Stimme das Gewicht eines Staatsmannes von großem internationalen Verantwortungsbewußtsein besitzt, wird man ihm als dem Repräsentanten der neutralen Nationen mit besonderer Aufmerksamkeit zuhören.

Aber Nehru wird sich in die Deutschland- und Berlin-Auseinandersetzung nur einschalten, wenn man ihn von beiden Seiten dazu ermutigt, wie das auch bei der erfolgreichen indischen Vermittlung im Korea- und Indochinakonflikt der Fall gewesen ist. Da es den Wert seiner neutralen Stellung erheblich beeinträchtigen würde, wenn man ihm eine öffentliche Parteinahme für die eine oder die andere Seite nachsagen könnte, muß Nehru auch daran interessiert sein, eine Diskussion oder! jedenfalls eine offizielle Resolution der Belgrader Konferenz über die Deutschlandfrage zu vermeiden.