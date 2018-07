Inhalt Seite 1 — Noch kein Termin Seite 2 Auf einer Seite lesen

Dff, Paris, im August

Während durch Paris immer neue Gerüchte über einen bevorstehenden Putsch gegen General de Gaulle schwirrten, tagten am Quai d’Orsay die Außenminister Rusk, Home, Couve de Murville und Brentano. Sie berieten die Maßnahmen, mit denen der Westen einer Herausforderung durch Chruschtschow in Berlin begegnen will. Den Ministern lag ein Bericht ihrer Sachverständigen vor, die zuvor eine Woche lang in Paris zusammensaßen und in einer Mischung von internationalem Seminar und politisch-militärischer Generalstabsarbeit ein ganzes Programm von Maßnahmen – politischen, militärischen und wirtschaftlichen – durchdiskutiert hatten.

Ausgangspunkt waren die Überlegungen, die Kennedys Rede zugrunde lagen, nämlich alle Kraft auf einen beschleunigten militärischen Aufbau zu legen, und gleichzeitig politische Verhandlungen vorzubereiten. Die Hauptaufgabe der Außenminister bestand darin, zu überlegen (nicht zu entscheiden, denn das ist die Aufgabe der Regierungschefs, wann was geschehen soll.

Das „Was“ umfaßt einen ganzen Fächer von Minimal- und Maximal-Maßnahmen als Antwort auf Minimal- und Maximal-Verletzungen. Das „Wann“ betrifft die Frage: Soll der Westen die Initiative ergreifen und Verhandlungen vorschlagen, ehe der Ostblock den Separatfrieden mit der DDR abgeschlossen hat, oder soll er den Friedensvertrag einfach über die Bühne gehen lassen, sofern dieser den ungehinderten Zugang zu Berlin garantiert?

Einerseits neigt man dazu, den Separatfrieden mit der Begründung zu bagatellisieren, er bestätige ja nur, was bereits eingetreten sei, während man sich andererseits vor der Salami-Taktik fürchtet, die hier ihren Anfang nimmt. Vielleicht werden von da ab, so könnte man argumentieren, die Scheiben stets so hauchdünn geschnitten werden, daß der Fall, auf den man mit vollem Recht scharf reagieren könnte und müßte, gar nie eintreten wird.

Die Außenminister betonten, daß der Westen zu Verhandlungen mit dem Osten „auf vernünftiger Basis“ bereit sei. Eine Voraussetzung, der Chruschtschow sicherlich jederzeit bedingungslos zustimmen wird – die Schwierigkeit ist nur, daß die Ansichten über das, was vernünftig ist, einander diametral widersprechen.

Was nicht herausgekommen ist, das ist ein Zeitplan für das weitere Geschehen. Die nicht ganz einleuchtende Empfehlung der Außenminister lautet anscheinend: Die Ohren steif halten, mit aller Macht konventionell aufrüsten und erst einmal abwarten. – Reden können wir immer noch.