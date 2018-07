J. K. Paris

Die offizielle französische Zustimmung zu der englischen Willensbekundung, der EWG beizutreten, geht bis zur Stunde über die üblichen diplomatischen Formeln nicht hinaus. Man hat mit „Interesse und Sympathie“ die Erklärungen Macmillans im Unterhaus zur Kenntnis genommen. Paris sieht in dieser Wendung, die die Entwicklung nun genommen hat, eine nachträgliche Bestätigung für die Richtigkeit der von Frankreich gleich zu Beginn der Verhandlungen über die europäische Freihandelszone eingenommenen Haltung: die EWG muß der Kern jeder weitergehenden europäischen Wirtschaftseinigung bleiben; sie muß sich zu diesem Zwecke innerlich stärken, um ein genügend starkes Attraktionszentrum für die übrigen europäischen Staaten zu bilden. Der Augenblick, dieses neue Experiment zu wagen, erscheint den Franzosen zwar noch etwas verfrüht, da das europäische Schiff das „Kap des 1. Januar 1962“, wo die gemeinsame Wirtschaftspolitik insbesondere im Agrarsektor konsolidiert werden soll, noch nicht umsegelt hat. Da es die Engländer aber aus innerwirtschaftlichen Gründen nun einmal sehr eilig haben, sich in die kontinentale Wirtschaft einzugliedern, will ihnen Paris daraus keinen Strick drehen.

Paris ist bereit, die Verhandlungen mit Großbritannien aufzunehmen, und zwar im Geiste des Verständnisses für die besondere englische Lage gegenüber dem Commonwealth und auf dem Agrarsektor. Dieses Verständnis macht jedoch halt vor der grundsätzlichen französischen Forderung, daß durch einen Eintritt Großbritanniens in die EWG die weitere Verwirklichung des Römer-Vertrages nicht wesentlich aufgehalten und die EWG-Solidarität nicht aufgeweicht werden dürfe. Das bedeutet aber auch, daß das französische Verständnis nicht sehr weit gehen wird, sicherlich weniger weit als die Engländer es wünschen.

Frankreich kommt es zunächst vor allem darauf an, die Solidarität unter den EWG-Partnern zu sichern. Man wendet sich hier erneut und sehr energisch gegen gewisse Unterstellungen, wonach von der Haltung Frankreichs allein Erfolg oder Mißerfolg der kommenden Verhandlungen abhänge. Man will in Paris nicht daran zweifeln, daß es alle EWG-Partner mit ihrem Willen, die Gemeinschaft wirtschaftlich und politisch weiterzuführen, ernst meinen. Es muß jedoch, so erklärt man hier, von vornherein dem zukünftigen englischen Verhandlungspartner gegenüber der Eindruck vermieden werden, als ob man um des Erfolges der Verhandlungen willen zu allen wirtschaftlichen und politischen Konzessionen bereit sei. Die Gefahr, die sich aus einem Mißerfolg der Verhandlungen für das freie Europa ergeben könnte, sei für Großbritannien genauso groß wie für die EWG-Staaten, und dementsprechend müßten auch alle Beteiligten Interesse an erfolgreichen Verhandlungen haben.

Die französische Wirtschaft ist von den Perspektiven eines Beitritts Großbritanniens zur EWG wenig erbaut, aber das war ja auch so, als über die EWG noch verhandelt wurde. Sie fühlt sich heute sehr wohl in der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und auch das „tête-à-tête“ mit der deutschen Industrie macht ihr keine Angst mehr. Immerhin wird die Forderung unterstrichen, daß Großbritannien nur bei Annahme aller wirtschaftlichen Klauseln des EWG-Vertrages aufgenommen werden dürfe.