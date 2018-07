Agrarwirtschaft auf der Flucht vor der Freiheit – Auch die Sicherheit kostet ihren Preis / Von Erwin Topf

Die Bauern sind, wie man weiß, unzufriedene Leute – und das (gewissermaßen) „anlagebedingt“. So zu urteilen ist, besonders im gegenwärtigen Moment, denkbar bequem, weil es uns Normalbürgern die Mühe spart, den nachgerade labyrinthisch gewordenen agrarpolitischen Komplex gedanklich und urteilsmäßig zu durchdringen. Was die Zentralinstanzen der EWG von Brüssel aus alle paar. Tage an Verlautbarungen herausgeben, würde, allein schön ein Spezialstudium erfordern, und wer den Faden da einmal verloren hat, kann sich in den Texten kaum noch zurechtfinden, die mit immer wieder neuen, und fast unverständlichen Fachausdrücken gespickt sind.

Aber auch das, was von deutscher Seite her zur Sache gesagt wird, stellt häufig genug eine rechte Zumutung an die Aufnahmefähigkeit und das Urteilsvermögen des Hörers oder Zeitungslesers dar. Somit ist es ihm nicht zu verdenken, wenn er sich an die einfachsten und leicht eingängigen Formulierungen hält. Also, zum Beispiel, sich damit zufrieden gibt, daß die Bundesregierung – wie Dr. Adenauer, dem Sinne nach, in letzter Zeit mehrfach ausgeführt hat – den Bauern auf Treu und Glauben zusichert: Wenn es erst einmal so weit sei, daß der EWG-Pelz endgültig gewaschen werden müsse, dann werde man auch bestimmt dafür sorgen, daß ihre Wolle trocken bleibe...

So simpel ist das also – aber man sollte es sich doch nicht ganz so bequem machen, an derart einfache, Lösungen zu glauben. Vor allem: Man sollte Verständnis dafür aufbringen, daß die Bauern sich absolut skeptisch gegenüber Versprechungen solcher Art zeigen. Die Landwirtschaft des Bundesgebietes – das muß man wissen – lebt in dem Gefühl, bereits erhebliche Vorleistungen erbracht zu haben, in Richtung auf das „Ziel“ hin, das die Realisierung der EWG darstellt. Um was handelt es sich dabei?

Stolze Zahlen...

Innerhalb einer Zeitspanne von 10 Jahren (1950 bis 1959) ist die Agrarproduktion um ziemlich genau ein Drittel angewachsen, von 100 auf 133 also. Und das geschah – hier liegt nun der entscheidende Punkt –, obwohl gleichzeitig dieZahl der Arbeitskräfte drastisch verringert worden ist: nämlich gleichfalls um ein Drittel. Wo früher drei Menschen auf dem Acker und im Stall tätig waren, sind heute nur noch zwei am Werke – was also bedeutet, daß sich die Arbeitsleistung je Beschäftigten oder (wie wir gewöhnlich sagen) die (Arbeits-) Produktivität innerhalb von zehn Jahren verdoppelt hat. Das entspricht einem Produktivitätszuwachs von jährlich 8 vH, wenn man die Wachstumsquote über eine Staffelrechnung ermittelt.

Das sind „stolze Ziffern“, die sich sehr wohl neben den Angaben für den Produktivitätsfortschritt in der gewerblichen Wirtschaft sehen lassen können – zumal die Wachstumsquote hier eher niedriger liegt als in der Landwirtschaft! Man muß freilich bei solchen Vergleichen den wichtigen Unterschied berücksichtigen, daß die gewerbliche Wirtschaft insgesamt (von ganz wenigen strukturell „absinkenden“ Branchen also abgesehen) ihr Produktivitätsplus in einer schon fast stürmischen Expansion erreicht hat, während die Landwirtschaft gleichzeitig insofern, als sie Arbeitskräfte abgeben mußte, einem Schrumpfungsprozeß unterlag. Wer große Worte liebt, mag da von einer „revolutionären Entwicklung“ in bezug auf ländliche Arbeitsverfassung sprechen – sicher ist jedenfalls soviel, daß ein solches „Gesundschrumpfen“ für die unmittelbar Betroffenen einen schmerzlichen Vorgang darstellt.