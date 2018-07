Inhalt Seite 1 — Ostfeldzug gegen die Grenzgänger Seite 2 Auf einer Seite lesen

C. M., Berlin

Ein ähnliches Schicksal wie die Juden in den Anfängen des „Dritten Reiches“ erleiden zur Zeit jene Menschen, die in der Sowjetzone oder in Ostberlin leben, aber in Westberlin arbeiten: Sie werden systematisch diffamiert. Es gibt ihrer 50 000 bis 60 000. Der Ausdruck „Grenzgänger“ hat sich für sie durchgesetzt, obwohl sie im Wirtschaftsdeutsch „Einpendler“ genannt werden.

Diese Grenzgänger erhielten 40 Prozent ihres. Gehaltes oder Lohnes von der Lohnausgleichskasse in Westgeld, 60 Prozent in Ostwährung. Noch bis vor einigen Wochen konnten sie ungehindert die Sektorengrenzen überschreiten. Dann aber erinnerte sich die SED dieser Menschen, die meist Facharbeiter sind und gerade jetzt dringend benötigt werden, da Tausende von qualifizierten Fachleuten nach Westen geflüchtet sind. Sie sollen nun wenigstens zum Teil durch die Grenzgänger ersetzt werden.

Bisher war es so, daß viele Einpendler ihre Westgeldbezüge zum Kurs 1 : 4 umtauschten und in Ostberlin oder, der Zone sogenannte „hochstehende technische Güter“ erwarben, die sich die übrige Bevölkerung erst nach langem Sparen leisten konnte. Fernsehapparate, Kühlschränke, Waschmaschinen und Mopeds wurden von den Grenzgängern – sehr zum Neid ihrer nicht im Westen arbeitenden Kollegen – bar bezahlt.

Nach einer Hetzkampagne in fast allen Zeitungen wurde den Grenzgängern dann offiziell verboten, die „hochwertigen Dinge“ einzukaufen. Bestellte Leserbriefe besorgten das übrige: Das Problem der Grenzgänger wurde zu einem Paradestück gesteuerter Propaganda. An den Grenzübergängen wurden die Einpendler vielfach mit der Mahnung zurückgeschickt, sich im sozialistischer Lager“ Arbeit zu besorgen; die Bewachung der Sektorenübergänge wurde verstärkt, und die Volkspolizisten verlangten von den Grenzgängern ihre Unterschrift unter die „freiwillige“ Verpflichtung, vom ersten September an im Ostsektor Berlins oder in der Sowjetzone zu arbeiten.

Die Westalliierten protestierten mit der Begründung, daß seit dem Jahre 1949 die Freizügigkeit aller Berliner garantiert sei. Oberst Solowjew, der sowjetische Stadtkommandant, nahm diesen Protest nicht einmal zur Kenntnis. Selbst die Begründung, daß etwa 15 000 Westberliner ungehindert zu ihren Arbeitsstellen im Ostsektor gehen können, interessierte die SED wenig.

Sie holte prompt zu einem neuen Schlag aus: Rückwirkend vom ersten August an müssen alle Grenzgänger die Miete, Abgaben für Strom, Gas und Wasser und sonstige Nebenkosten für Eigenheime in DM-West zahlen – obwohl es der Bevölkerung der „DDR“ an sich verboten ist, Geld in dieser Währung zu besitzen. So sollen die Einpendler gezwungen werden, sich endgültig zwischen Westberlin oder Ostberlin und der Sowjetzone zu entscheiden.