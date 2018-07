Inhalt Seite 1 — Paris – Wechsel der Generationen Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von François Erval

Jeder Pariser ist alle Jahre wieder felsenfest davon überzeugt, daß gerade die letzte Saison, die schlechteste war, die man sich überhaupt vorstellen kann. Es genügt, einen Blick auf die Zeitungen zu werfen: Die Literatur liegt in den letzten Zügen, das Theater ist schon längst tot, die Malerei in einer Sackgasse, und nur einige ungebührlich optimistische Filmkritiker geben schüchtern zu, daß man im Laufe der letzten Monate immerhin einige Streifen sehen konnte, die nicht ganz miserabel waren. Es ist wahr, daß Literaten anspruchsvoller sind: Der Film hat nur fünfzig Jahre Vergangenheit, während jedes neue Stück, jeder neue Gedichtband den Vergleich mit einer zweitausend Jahre alten Tradition aushalten muß. Jeder neue Dramatiker, Dichter oder Romanschriftsteller wird an Racine, Victor Hugo oder Proust gemessen – wie weit glücklicher sind ihre Kollegen vom Film, die man nicht mit so erhabenen Ahnen erdrücken kann!

Wie ist es nun tatsächlich mit der Literatur bestellt? Es ist leicht zu sagen, die Romane im vergangenen Jahr seien so schlecht gewesen, daß selbst für den Prix Goncourt kein anständiger Kandidat gefunden werden konnte. Es ist wahr, daß Vintila Horias historischer Roman über Ovid, „Dieu est né en exil“ („Gott ist im Exil geboren“), kein Ruhmesblatt darstellt und daß der Verzicht des Autors auf den Preis das Prestige der Académie Goncourt nicht gerade erhöht hat. Seit wann wird aber der Wert eines literarischen Jahres an den literarischen Preisen gemessen, die sich nur selten durch ihre Originalität auszeichnen? Gide, Giraudoux, Sartre, Camus erhielten nie einen bedeutenden französischen Literaturpreis, und sie haben trotzdem existiert.

Viel wichtiger als ein mißlungener Prix Goncourt erscheint mir die Veröffentlichung von drei Gedichtbänden der drei besten lebenden französischen Dichter. Saint-John Perse eröffnete die Herbstsaison mit „Chronique“ einem Lobgesang auf das Alter, auf seine Weisheit und Erfahrung, ein wahres geistiges Testament des greisen Diplomaten-Dichters. Einige Wochen später erhielt er dann auch den Nobelpreis, und ein gelungener Nobelpreis ist immerhin wichtiger als ein bereits vergessener schlechter Goncourtpreis.

Zum Abschluß der Saison konnten wir „Connaissance par les gouffres“ („Erkenntnis aus den Abgründen“) von Henri Michaux lesen, der jenseits der Grenzen Frankreichs noch nicht den ihm gebührenden Platz einnimmt. Michaux untersucht seit Jahren die Folgen des Meskalins auf unser Verhalten. Bereits Rimbaud sprach von einer notwendigen Verwirrung des Geistes als dem einzigen Weg, unsere Erkenntnisfähigkeit zu erschöpfen: Henri Michaux, der dem Meskalin schon vier Gedichtbände widmete, versucht den Rat seines großen Vorfahren bis in die letzten Konsequenzen zu befolgen.

Schließlich erschien auch ein Werk von Aragon: „Les Poètes“. Aragon ist ein Grenzfall in der französischen Dichtung. In einem Lande, wo seit Baudelaire und seiner strengen Alchimie der Sprache Dichter, die singen, wie der Vogel singt, verrufen sind, ersteht plötzlich ein Dichter, der sich gegen die Entwicklung der Poetik des letzten Jahrhunderts stemmt. Man kann die Kunst Aragons als ästhetisch reaktionär betrachten, niemand darf aber leugnen, daß er gleichzeitig ein populärer und raffinierter Dichter ist, eine Synthese, die man für unmöglich hielt.

Und der Roman? Gab es wirklich keine guten Romane während der letzten Monate? Wie steht es mit dem fünften Buch von Françoise Sagan? „Les merveilleux nuages“ („Die wundervollen Wolken“) sind typisch Sagan. Die Ehe einer Französin und eines jungen amerikanischen Millionärs scheitert an der Eifersucht des Mannes, der seine Frau mit Argwohn überwacht. Françoise Sagan schildert wieder das mondäne Milieu, das wir aus ihren vorigen Romanen kennen. Ihre Analyse der Eifersucht erreicht selbstverständlich nicht die Tiefe eines Proust, und doch ist ihr Buch nicht unwesentlich. Die klassische Romanform het wohl heute in Frankreich keinen besseren Vertreter als Françoise Sagan, eine Schriftstellerin, die von den meisten ihrer Leser als die Quintessenz der Moderne betrachtet wird.