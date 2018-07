Von Ansgar Skriver

Es würde der Res publica academica wohl anstehen, sich gegen alle Verunglimpfungen, Verdrehungen und Diffamierungen zu ihren Mitgliedern zu bekennen – im Interesse der Wahrhaftigkeit, der Sauberkeit und des anständigen Stils.“

Nicht ohne aktuellen Anlaß endete die Berliner Studentenzeitschrift colloquium ihren Juli-Leitartikel mit diesem Appell; es geht um die Rufmord-Kampagne gegen einen Mann, der in den ersten Jahren nach 1933 – unter verschiedenen Namen – aktiven Widerstand gegen das Dritte Reich leistete und 1938 nach England emigrieren mußte, andernfalls er die zwölf Jahre wohl kaum überlebt hätte.

Die Rede ist von dem Honorarprofessor Dr. Fritz Eberhard, kommissarischem Direktor des Instituts für Publizistik der Freien Universität Berlin. Seit dem 1. April 1961 ist Eberhard Nachfolger des emeritierten Zeitungswissenschaftlers Professor Dr. Emil Dovifat.

1896 in Dresden geboren, studierte Eberhard Rechts- und Staatswissenschaften an den Universitäten Frankfurt/Main, Heidelberg und Tübingen. Nach seiner „summa-cum-laude“-Promotion war er in Kommunalverwaltungen, Industrie, Schule und Presse tätig, bis 1933. Während der Emigrationszeit arbeitete er als freier Schriftsteller und kehrte bereits im Mai 1945 nach Deutschland zurück. In der Illegalität hatte er seinen angeborenen Namen von Rauschenplat bisweilen durch „Fritz Eberhard“ ersetzt. Nachdem die Amerikaner ihn aus Sicherheitsgründen nur unter der Bedingung nach Deutschland zurückkehren ließen, daß er seinen Namen „von Rauschenplat“ ablegte, entschied er sich für „Fritz Eberhard“, als der er im Widerstand gegen den Nationalsozialismus bekannt war. Eine Namensänderung ist nach deutschem Recht möglich; sie wurde Eberhard in Stuttgart amtlich bestätigt, sobald es nach dem Kriege wieder eine geordnete deutsche Verwaltung gab.

Dies sind die Tätigkeiten Eberhards in der Phase des Wiederaufbaus: 1945/46 Programmberater bei Radio Stuttgart, 1946/49 Herausgeber der Stuttgarter Rundschau und Mitglied des Württembergisch-Badischen Landtags, 1947/49 Staatssekretär in der Landesregierung Württemberg-Baden unter Reinhold Maier (mit dem Auftrag, Fragen des Friedensvertrags und der Kriegsgefangenen zu bearbeiten) und auf Veranlassung der Ministerpräsidenten von Bayern, Hessen, Baden-Württemberg sowie des Senatspräsidenten von Bremen Leiter des „Deutschen Büros für Friedensfragen“, einer Art Vorstufe zu einem Außenministerium. 1948 wurde der Sozialdemokrat Eberhard Mitglied des Parlamentarischen Rates in Bonn. Im Grundsatzausschuß bearbeitete er vor allem die Grundgesetz-Artikel über die Grundrechte. Von 1949 bis 1958 war Eberhard Intendant des Süddeutschen Rundfunks in Stuttgart, bis er 1958 seinem christlich-demokratischen Gegenkandidaten Bausch knapp unterlag.

Die Rufmord-Kampagne gegen diesen Mann, deren Wurzeln in das Jahr 1954 zurückreichen, als es um seine Wiederwahl zum Intendanten des Süddeutschen Rundfunks ging, setzte am 12. November 1960 im Reichsruf, dem Blatt der Deutschen Reichs-Partei, ein. Unter der Überschrift „Frontstadtgeeignet?“ stellte der Reichsruf die Befähigung Eberhards als Nachfolger des Berliner Publizistik-Professors Emil Dovifat in Frage, da er in seiner englischen Emigration von 1938 bis 1945 die „Abtrennung der deutschen Ostgebiete“ gefordert und zwischen 1949 und 1958 als Stuttgarter Intendant mit den Sowjets und mit Pankow geliebäugelt habe.