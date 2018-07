Ferienreisen zum Mond für einen Preis, der weit unterhalb dessen liegt, was amerikanische Touristen für einen Urlaub in Europa bezahlen müssen, hält Mr. Hunter von den Douglas Flugzeugwerken durchaus für möglich. Die Hin- und Rückreise soll – inklusive Verpflegung an Bord, jedoch ohne Trinkgelder – nicht mehr als 600 Dollar kosten. Voraussetzung dafür ist aber, daß sich der Flug mit nur einer Raketenstufe bewältigen läßt, und daß das Raumschiff, wie ein Flugzeug, immer wieder auf die Reise geschickt werden kann.

In fünf Jahren schon wird die Gewinnung von Elektrizität aus Atom-Reaktoren wirtschaftlich den bisherigen Methoden der Stromerzeugung nicht mehr nachstehen, erklärte Dr. Wilson von der General Electric. Noch zuversichtlicher ist sein Kollege Dr. Shoupp, der die Kernenergieabteilung der Westinghouse Electric leitet: „In zehn Jahren werden die Kohlenkraftwerke hoffnungslos veraltet sein; der Atomstrom wird dann praktisch kaum noch etwas kosten.“