Saison in Malta

Die britische Kronkolonie Malta, deren Festungswerke und Flottenstützpunkte einst große Teile des Mittelmeeres beherrschten, ist im Wandel zur Touristeninsel begriffen. Bisher pflegten nur Engländer auf dieser schönen Mittelmeerinsel ihre Ferien zu verbringen; nun ist sie für mehr Gäste offen. Die Hochsaison der Insel gilt von Anfang Februar bis Ende Juni. Aber bis in den Oktober, ja bis in den November hinein ist das Klima auf der Insel angenehm. In dem komfortablen Phoenicia-Hotel in der Hauptstadt La Valetta bezahlt man während der Saison bei voller Pension einen Wochenpauschalpreis von rund 230 Mark. Reizvoll sind die kleinen, im Stile englischer Landhäuser erbauten Hotels an der Küste mit Tagespreisen zwischen 20 und 25 Mark. Auf der Speisekarte finden sich Gerichte aus der italienischen und maltesischen Küche zusammen mit dem traditionellen englischen Frühstück. Der Flugpreis nach Malta und zurück beträgt ab Hamburg 724 Mark.

Kontakt-Reisen nach Andorra

Eine kombinierte Flug- und Autoreise in den Miniaturstaat Andorra, auf dem Hochplateau der Pyrenäen, ist ein Teil des Scharnow-Kontaktreise-Programms. Es wird gemeinschaftlich mit der Europäischen Aktionsgemeinschaft und dem Europäischen Erzieherbund durchgeführt. Diese Reisen ermöglichen engen Kontakt mit Land und Leuten, vor allem mit den Erziehern der besuchten Länder. Die Andorra-Reisen beginnen jeden Mittwoch zwischen 23. August und 4. Oktober, und jeden Freitag zwischen 25. August und 6. Oktober. Die Andorra-Reise kostet ab Frankfurt 545 Mark inklusiv und dauert acht Tage. Jede weitere Woche kostet 148 Mark. Die Reise kann bis zu vier Wochen verlängert werden. Andere Kontaktreisen führen nach Kopenhagen und in die Provence.

Auf den Straßen Afrikas

Hochwillkommen für alle Reisende, die nach Afrika starten wollen, ist die neue Michelin-Autokarte „Afrique Centre et Sud“. In der gewohnten Genauigkeit und Übersichtlichkeit sind von Kamerun, Sudan und Äthiopien bis Kapstadt alle Straßen und touristischen Sehenswürdigkeiten auf einem Kontinent eingezeichnet, der durch neue Staatenbildungen und den schnellen Aufbau unterentwickelter Gebiete in jüngster Zeit starke Veränderungen erfahren hat. Vorrang ist auch die Sahara.

