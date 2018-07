Inhalt Seite 1 — Richtung Zukunft Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Robert Jungk

Als ich wenige Tage nach dem Start der ersten Sputniks Leonid Sedow interviewte, den Chef des astronautischen Programms der Sowjetunion, meinte er, die westlichen Kommentare zu diesem Ereignis strichen zu stark die technische Überlegenheit der Sowjets auf dem Gebiete der Weltraumfahrt hervor. Demgegenüber betonte er, daß der Sputnik vor allem ein Resultat der perfektionierten sowjetischen Planung sei. Wir haben seit dem Beginn der sowjetischen Planwirtschaft soviel über die meist unbestreitbaren Fehlschläge der staatlichen Großplanung gehört, daß wir darüber ihre ebenso unbestreitbaren Erfolge aus den Augen verlieren. Zweifellos haben die Russen und die anderen Länder ihres Lagers die schwierige Kunst der Grobplanung allmählich verfeinert, und nur dogmatische Starrköpfigkeit hindert sie vorläufig noch daran, die Planung auf Gebieten, wo sie besonders versagte – wie zum Beispiel bei der Herstellung und Verteilung der Konsumgüter – elastischer zu handhaben. Sowjetrußland besitzt gegenüber der nichtkommunistischen Welt auf dem Gebiet der Planung einen Vorsprung von mehreren Jahrzehnten, der erst jetzt von dem lange planungsfeindlichen Westen als bedenklich erkannt wird. Der neueste russische Weltraumerfolg wird die weltpolitischen Konkurrenten der sowjetischen Gesellschaftsordnung noch mehr anspornen, eigene Methoden einer beweglicheren Planung zu entwickeln.

*

Richard Baily ist Direktor der politischen und wirtschaftlichen Planungsabteilung der britischen Regierung. Er hat einen entscheidenden Anteil am historischen Entschluß seines Landes gehabt, sich dem „Europa der Sechs“ zu nähern. Man müßte über einen so wichtigen „Beweger“ unserer Zeit mehr wissen – aber er bleibt, wie so viele der wirklichen Baumeister der europäischen Einheit, fast unbekannt.

Es lohnt sich, einmal von diesen Männern zu sprechen, die in den Ministerien und internationalen Kommissionen die Welt von morgen entwerfen, von diesem ganz neuen Schlag der „Planspezialisten“. Es sind Nationalökonomen, Juristen, Soziologen. Manche kommen von den Universitäten, andere aus der Verwaltung, einige aus der Privatindustrie. Gemeinsam ist ihnen allen jene neue Art des Denkens, die der französische Philosoph Gaston Berger als „konkrete Phantasie“, bezeichnet hat: eine Kombination von exaktem faktischem Wissen und phantasievoller Vorausschau.

*

Eine Pionierrolle auf diesem neuen Gebiet spielen die Franzosen, die keineswegs nur nach den innenpolitischen Krisen zu beurteilen sind, die ihr Land seit 1945 durchgemacht hat. Neben dem Frankreich, das immer wieder die Uhren zurückstellen möchte, gibt es ein anderes Frankreich, das seiner Zeit vorauseilt. Dazu gehört das „Commissariat du Plan“, eine Behörde von vorbildlich kleinem Umfang. Rund vierzig Planer, unterstützt durch einen Stab von etwa hundert Bürokräften, haben hier ein Instrument wirtschaftlichen und sozialen Fortschrittes geschaffen, das von den Engländern in der Debatte über den Gemeinsamen Markt als beispielhaft bezeichnet wurde, weil es das notwendige Geschäft der Planung „mit leichter Hand“ betreibe.