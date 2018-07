Der Umsatz der Ruberoidwerke AG (Hamburg) hat sich im Geschäftsjahr 1960 um 14,9 (i. V. 16,9) vH auf 26,2 Mill. DM erhöht, der Menge nach ergab sich eine Zunahme um 12,8 (12) vH. Trotz der erneuten Steigerung habe der Preisdruck in den gebräuchlichen Sorten nicht nachgelassen, heißt es in dem Bericht. Besonders gefragt waren Dachdeckungspappen, deren Aufbau von dem der üblichen Dachpappe abweicht. Neben Bedachung und Abdichtung wurden wieder neue Materialien, vorwiegend auf Kunststoffbasis, geschaffen und in die Produktion aufgenommen. Mit ausländischen Unternehmungen wurden Lizenzverträge über die Benutzung von Warenzeichen sowie Verfahrensweisen und die Hergabe von Produktionserfahrungen geschlossen.

Für das Geschäftsjahr 1960 wird eine auf: 6 (5) erhöhte Dividende auf 2,1 Mill. DM Grundkapital vorgeschlagen. Die im laufenden Jahr eingetretene Umsatz- und Ertragssteigerung sowie der weiter flotte Auftragseingang lassen ein befriedigendes Jahresergebnis für 1961 erwarten. V. D.

China-Geschäft rückläufig

Die Deutsch-Asiatische Bank (Hamburg), die insbesondere kurzfristige Außenhandelsgeschäfte mit Ländern des Fernen Ostens finanziert, bezeichnet die Geschäftsentwicklung im Geschäftsjahr 1960 als „im allgemeinen nicht unbefriedigend“. Das Geschäft war allerdings durch den Rückgang des Warenaustausches mit der Volksrepublik China und durch die Unsicherheit auf dem Währungsgebiet beeinträchtigt. Die im Oktober 1958 gegründete Niederlassung Hongkong erzielte wieder ein gutes Ergebnis. In den ersten Monaten des laufenden Jahres war das Geschäft sehr ruhig. Erst in letzter Zeit ist eine merkliche Belebung eingetreten. Die DM-Aufwertung hat der Bank keinen Verlust gebracht. Für 1960 wird unverändert 7 vH Dividende auf 3 Mill. DM Grundkapital vorgeschlagen. Hauptversammlung am 18. August. V.D.

Bei der Bayerischen Handelsbank, Bodenkreditanstalt, München, soll von der Ermächtigung, das Grundkapital der Gesellschaft um 2,5 Mill. auf 10 Mill. DM zu erhöhen, Gebrauch gemacht werden. Die neuen Aktien sind von der Bayerischen Vereinsbank München zum Kurs von 200 vH übernommen worden und werden von ihr den Aktionären im Verhältnis von drei alten zu einer neuen Aktie zum gleichen Kurs zum Bezug angeboten werden. Die neuen Aktien sind vom 1. 7. 1961 an gewinnberechtigt.

In der Hauptversammlung der UNION UND RHEIN Versicherungs-AG wurde für 1960 die Verteilung einer Dividende von 12 vH auf das voll eingezahlte Grundkapital beschlossen. Außerdem werden aus dem Gewinn weitere 0,440 Mill an die Aktionäre verteilt mit der Maßgabe, daß sie berechtigt sind entsprechend der Kapitalerhöhung, die in derselben Hauptversammlung beschlossen worden ist, nach Abzug der Kapitalertragsteuer auf ihre alten Aktien im Verhältnis 10 : 1 neue Aktien zum Kurse von 100 vH zu beziehen.