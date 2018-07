Inhalt Seite 1 — Rückblick auf die weniger finstere Zeit Seite 2 Auf einer Seite lesen

Historiker sind klüger als Zeitgenossen: sie wissen, wie es ausgegangen ist. Aber sie wissen auch, daß es nicht genügt, sich auf die eigene Erinnerung zu verlassen. Folgt eine finstere Zeit auf eine weniger finstere, erscheint diese in verklärtem Licht. So ergeht es uns mit den zwanziger Jahren. Es ist nützlich, sich ins Gedächtnis zu rufen, wie sie uns selber erschienen sind. Nur wenige hielten für möglich, was kommen sollte. Einer, der es bestimmt nicht für möglich hielt, schrieb 1930: „Nein, die Geduld ist zu Ende. Immer wieder wurde man vertröstet. Das geht nun ein Jahr. Man hat sich zurückgehalten. Man hat abgewartet. Die Geduld ist zu Ende.“ Worum ging es? Um die Arbeitslosigkeit oder die Korruption? Um einen Minister? Einen Politiker? Nein. Um einen Intendanten. Ich habe ein paar Worte weggelassen. Sie stehen dort, wo die drei Punkte sind: „Immer wieder (wurde man) auf die nächste Premiere gewiesen.“ Die Sätze eröffnen da. Kapitel „Theater – Kritik und Polemik“ in

Herbert Ihering: „Von Reinhardt bis Brecht“, dritter Band 1930–1932; Aufbau-Verlag, Berlin; 439 S., 13,20 DM.

Iherings gesammelte Kritiken sind eine unentbehrliche Chronik des Zeitalters, wie es sich in Theater und Film spiegelt. Wer die Jahre selbst erlebt hat, wird das Zitat nicht ohne Betroffenheit zur Kenntnis nehmen. Ja, wir haben alle das Theater viel zu wichtig genommen, damals. Wir glaubten, auf den Brettern würden Schlachten geschlagen, die die Welt veränderten. Auch wir waren der Ansicht, die Jüngeren jedenfalls, daß jener Intendant abgeschossen werden müßte: nicht weil wir ihn – es war der große Theatermann Leopold Jessner, Intendant des Schauspielhauses am Gendarmenmarkt – als Künstler ablehnten, sondern weil wir mit Ihering der Ansicht waren, daß er zu wenig tat, um das Theater in den Dienst des allgemeinen geistigen Kampfes zu stellen.

Auch in Iherings Buch finden sich, einige Seiten später, Sätze über die „Weltbedrohung der geistigen Freiheit“; das „Generalthema“ wird eindeutig benannt: „Die Weltreaktion“. „Die Abwehr“, heißt es weiter, „kann nicht mehr durch die Guerillavorstoße einzelner, sondern nur durch systematischen Zusammenschluß und systematische Organisation erfolgen.“ So schoß man im Lager der Freiheit auf die Freiheit, weil sich für den „Zusammenschluß“ nur eine militante „Organisation“ anzubieten schien oder weil man nicht geneigt war, dieser einen Organisation die Führung zu übertragen. Die Faschisten siegten unter anderem deswegen, weil die Bürger von den Kommunisten und die Kommunisten von den Bürgern noch grimmiger gehaßt wurden als die Faschisten.

Nicht einmal das ist die ganze Wahrheit. Iherings Kritiken erschienen in einem Blatt, das „Berliner Börsenkurier hieß. In Piscators Premieren saß das Berliner Bürgertum im Frack und Abendkleid. Diese ganze „Linke“ kam aus dem Bürgertum und blieb um so bürgerlicher, je wilder sie ihr Proselytentum an den Tag legte.

1931 unternahm Ihering eine Reise nach Moskau. Eine leichte Enttäuschung ist seinen Berichten anzumerken. Was man in Berlin für Reaktion hielt, war in Moskau schon wieder tonangebend: Stanislawskij. Lunatscharskij forderte die Wiederherstellung der Klassiker. Meyerhold wurde als Einzelgänger, als Privatkünstler, als Formalist getadelt; seine Inszenierung des „Revisor“ war der Anfang seines Endes, das Ihering nicht für möglich gehalten haben konnte, als er schrieb, ein so „radikaler künstlerischer Individualist“ könne sich „nicht in den Fünf jahresplan der Moskauer Bühnen einfügen“. Es gab da in einem Revolutionsstück eine Schlachtszene; Ihering tadelt Meyerhold, weil er das „Sterben in viele (übrigens wunderbar dargestellte) Phasen zerlegt“ habe: „Dem Sinn der Szene würde ein schlichtes, man könnte sagen, ein anonymes Sterben entsprechen: wie unwichtig ist der Tod des einzelnen.

Diesen unwichtigen Tod starb Meyerhold in den Kellern der GPU.