Es hat etwas Rührendes, wie der Drang nach Repräsentation und Gemütlichkeit in den Falten des technischen Zeitalters Unterschlupf sucht. Mit wehmütiger Heiterkeit betrachtet man die bemalte Vase am Armaturenbrett der weitgehend automatisierten Luxuslimousine, überrascht und wißbegierig mustert man die Auslagen von Radiogeschäften, in denen die Möbelstile von Jahrhunderten zum Behälter für feinmechanisierte Aggregate dienen.

Das alles läßt man sich gefallen, solange es dem individuellen Geschmack überlassen bleibt, ob man von solch verlockenden Angeboten Gebrauch macht: wer den Filmbericht über Amerikas Weltraumflug gern aus einem Renaissance-Gehäuse empfängt, soll die Möglichkeit dazu haben. Der Massen-Geschmack ist überall der gleiche, in der Sowjetunion diktiert er den Aufbau von Städten, bei uns die Fabrikation von Möbeln: Deutschlands Lomonossow-Universität steht in der Zimmerecke.

Nur die zwangsweise Zuteilung von Mittelstands-Eleganz macht mißmutig, und so sei denn einmal ein Wort zu dem Gemisch von Kleinbürger-Mief und Neureich-Prunk gesagt, der allabendlich in unseren Wohnzimmern zu Gast ist. wenn es geht sogar etwas Antikes: ein Sender präsentierte seine Damen neulich auf kopierten Louis-Seize-Sesselchen, denen offensichtlich etwas besonders, Vornehmhaftes anhaftet, da sich vor den Rundfunksendern schon die besseren Wäschegeschäfte und Frisiersalons darauf gestürzt hatten.

Die Funkhäuser beschäftigen Kunst- und Architekturkritiker, Modeberichte kommen fast jede Woche, und Umweltpsychologen untersuchen und diskutieren den unterschwelligen Einfluß des schlechten Vorbilds. Auf den Bildschirmen aber stellt man genau jenes unechte Parvenu-Milieu zur Schau, das man zwei Stunden später in einem round-table-Gespräch ironisch glossiert. lupus Die ansagenden Damen selber seien hier beiseite gelassen, obwohl sich denken ließe, daß man einen damenhafteren Typ hätte bevorzugen können, der seinen Text mit einer gelassenen und wegwerfenden Natürlichkeit spricht, statt ihn angstvoll-verquält aufzusagen. Wer aber zieht sie eigentlich an? Wofür, guter Gott, hält man in den Sendehäusern das Fernsehen eigentlich–für einen Ball, eine Hochzeit, eine Kindtaufe? In Frankreich, wie bei der Gastsendung des französischen Fernsehens am Samstagabend zu sehen war, tragen die Ansagerinnen ein schlichtes Kostüm, ein Nachmittagskleid, sogar einen Pullover. Bei uns ist man fein, man hat Seide und Spitzen und viel Schmuck, und da man nicht recht beraten ist, sieht man aus wie Minna auf Ausgang. Und man sitzt auch fein, kein einfacher Sessel mit Tisch und erst recht kein schlichter Stuhl, wie er doch eigentlich in einem Fernsehstudio vielleicht gar nicht so abwegig wäre. Man ist schick und hat schicke Möbel,