Vorsicht bei Gesprächen mit Stewardessen. Nie sollt ihr sie befragen! Woher Nobel das Geld für die Stiftung des nach ihm benannten Preises hatte? Welches bekannte Werk Cervantes geschrieben hat? Wer gesagt hat, in seinem Reiche gehe die Sonne nicht unter? Wer der Eiserne Kanzler war? Wie das Flugzeug des Ozeanbezwingers Lindbergh hieß? Welches der 49. Staat der USA ist? Wo Kaviar gewonnen wird – eine fünfköpfige Jury der Air France in Frankfurt, die 40 von 300 jungen Bewerberinnen aus der Bundesrepublik gebeten hatte, sich vorzustellen, stellten stundenlang Fragen dieser Art, die über Kreuzworträtselniveau nicht weit hinausgingen. Sie erhielten dennoch selten eine Antwort. Aber dieses französische Gremium schien sich in der Unterhaltung und beim Anblick so hübscher, mal schüchterner, mal verlegener und trotz aller fehlenden Kenntnisse sehr selbstsicherer junger Damen gut zu amüsieren, war sehr höflich, sehr liebenswürdig und schien schließlich zufrieden, daß die jungen Mädchen Lieblingsblumen hatten (la senteur des violettes, den „Duft von Veilchen“, liebte eine kleine Kokette, die raffiniert Bescheidenheit trug), daß sie Kinder machten, viel gereist waren, in französischen Haushalten Französisch, in englischen Englisch gelernt hatten, französische Filme liebten und französische Schriftsteller kannten (nur zwei bis drei: Sagan, Camus, Exupéry).

Sechs wurden schließlich gefunden, die demnächst, nach ihrer Ausbildung, auf dem innerdeutschen Streckennetz und im Nachbarverkehr nach Frankreich im Caravelle-Dienst der Air France (zwischen Berlin und Düsseldorf, Berlin und München, Berlin –Frankfurt–Paris, Hamburg–Düsseldorf–Paris und Wien–München–Paris) die französischen Kolleginnen ablösen werden, die „Europas größte Fluggesellschaft“ auf anderen Linien braucht.

Noch eine Frage an die Damen zwischen 21 und 25 Jahren, die so viele Antworten in drei Sprachen schuldig blieben: „Warum wollen Sie Stewardeß werden?“ Eine Zwanzigjährige zwitscherte: „Mannequin oder Stewardeß – das war der Lieblingswunsch der meisten von uns schon in der Schule.“ Das ist zwar keine Antwort, aber eine Erklärung, wie allgemein die Glamour-Sehnsucht 1961 ist. Und schwungvoll, weil der Herzenswunsch nun in Erfüllung ging, beendete sie den Satz mit „Vive la France!“ Da staunte die Jury, die an einem vereinten Europa in der Luft mitbosselt, und nahm den unverhofften Gruß für das Vaterland schmunzelnd entgegen. E. v. M.