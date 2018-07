Trotz des härter gewordenen Wettbewerbs auf dem westdeutschen Mineralölmarkt hat sich die Deutsche Shell AG, Hamburg, entschlossen, für 1960 einen Gewinn von 5,8 Mill. DM auszuschütten. Im Jahre 1959 war noch ein Bilanzverlust von knapp 5 Mill. DM entstanden. Diese Zahlen haben allerdings nur eine begrenzte Aussagekraft, weil die deutschen Tochtergesellschaften der ausländischen Mineralölkonzerne selbstverständlich eine Bilanzpolitik betreiben, die sich in den Rahmen der Gesamtkonzernüberlegungen einpaßt.

Unübersehbar ist iedoch die Tatsache, daß der Druck auf die Verkaufserlöse auch bei der Shell im vergangenen Jahre angehalten hat. Während nämlich der Mengenumsatz gegenüber 1959 um 24,3 vH auf 6,627 Millionen Tonnen gestiegen ist, erhöhten sich die Verkaufserlöse mit knapp 2 Mrd. DM nur um 8,9 vH. Diese Diskrepanz ist nicht nur auf das gesunkene Niveau der Verkaufserlöse zurückzuführen, sondern auch auf die Zunahme des Umsatzes von erlössch fächeren Erzeugnissen. Wenn man berücksichtigt, daß der westdeutsche Mineralölverbrauch 1960 gegenüber dem Vorjahr um 25 vH zugenommen hat und der Inlandsumsatz der Shell um 26,6 vH auf 6,055 Millionen Tonnen gestiegsn ist, dann ergibt sich daraus, daß die Shell ihren Marktanteil in der Bundesrepublik halten konnte.

Nach Auffassung der Verwaltung haben folgende Faktoren zu dem verbesserten Bilanzergebnis für 1960 beigetragen: 1. Kostensenkung als Folge der erheblichen Umsatzsteigerung; 2. Aushandeln von günstigeren Einstandspreisen für Rohöle und Fertigerzeugnisse; 3. reibungsloses Anlaufen der Raffinerie Godorf und 4. Senkung der Verarbeitungs- und Vertriebskosten als Folge stetiger Rationalisierung. Hinzuzufügen wäre in diesem Zusammenhang, daß sich die Erträge aus

Gewinnabführungsverträgen (insgesamt 8 Mill. DM) gegenüber dem Vorjahr um rund 3,2 Mill. erhöht haben und daß sich auch bei Saldieren der Zuführungen zu den Rückstellungen und dem Auflösen von Rückstellungen ein Plus von rund 1 Mill. DM ergibt. Weitere 1,9 Mill. fielen durch Anlageabgänge an. Zur Rechtfertigung weiterer Investitionen weist die Verwaltung darauf hin, daß der Mineralölanteil am westdeutschen Energieverbrauch trotz aller strukturellen Veränderungen noch erheblich hinter dem Mineralölanteil der meisten anderen Industrieländer zurückbleibt.

Im laufenden Jahr rechnet die Shell mit einer weiter steigenden Umsatzkurve. „Angesichts des an Schärfe noch zunehmenden Wettbewerbs und der im Oktober einsetzenden Belastung eingeführten Rohöls mit Umsatzausgleichsteuer ist es allerdings mehr als offen, ob ein zufriedenstellendes Ergebnis zu erwirtschaften sein wird“, heißt es in der Verwaltungsprognose für 1961. Der pessimistischen kurzfristigen Vorausschau steht der Optiminus gegenüber, der doch wohl ohne Zweifel in den weiteren Investitionsplänen zum Ausdruck kommt. – ndt