Ich hoffe, es gibt keine diplomatischen Verwicklungen, wenn ich Seine Exzellenz, den neuen Botschafter des Tenno in Ghana, öffentlich so vertraulich nenne, wie wir das im Regenschirmklub tun. Der scheidende Generalkonsul Susumu Nakagawa ist der Schirmherr dieses Klubs ohne Satzungen und Abzeichen, in dem Journalisten vereint sind, die schon einmal in Japan waren. Susumu Nakagawa hat uns die ersten japanischen Worte gelehrt, er hat unsere ersten tastenden Schritte in jenem fernen Land gelenkt, und er hat in den Monaten danach keineMühe gescheut, die knappen Erkenntnisse, unseres Blitzbesuches zu vertiefen. In seinem gastfreien Haus lernten wir auch die vorzügliche japanische Küche schätzen und die Stäbchen selbstverständlich zu handhaben.

Susumu Nakagawa ist einer der jüngsten Botschafter Japans. Er ist ein sehr moderner, unkonventioneller Typ des Diplomaten. Während des Studiums an der Berkeley-Universität bei San Franzisko verdiente er sich in der Landwirtschaft Dollar. Er liebt es, seinen Mercedes selbst zu fahren; auch in Ghana steht wieder einer bereit. Er versprüht Temperament, und Gespräche mit ihm behandeln nicht nur Politik und Wirtschaft; er liebt es, sie auf die Literatur zu lenken, und es ist Gewinn, ihm bei Zitaten aus der japanischen Mythologie zuzuhören, oder im nächsten Augenblick mit ihm von Goethes „Dichtung und Wahrheit“ oder Hemingway zu sprechen. Er pflegt die Essenz seiner Erlebnisse und seines Nachdenkens selbst täglich zu notieren.

In seiner fast dreijährigen Amtszeit in Hamburg ist die Basis der japanischen Importe stetig verbreitert worden. Die Hansestadt hat ein permanentes Ausstellungszentrum für japanische Qualitätswaren erhalten, von dem die Besucher wünschen, daß es in ein Einkaufszentrum umgewandelt werden kann, und über die Polroute hat die Japan-Air-Lines eine enge Verbindung zwischen Japan und der Bundesrepublik hergestellt. Wir Journalisten, die wir von der Beweglichkeit und Gastfreundschaft dieses glänzenden Vertreters der Japaner so viel für das Wissen über dieses Land profitierten, wünschten uns, daß möglichst viele Missionschefs unsere Arbeit so fördern und erleichtern, um fremde Länder profund kennenzulernen.

Weil Susumu Nakagawa nun auf einen der von Tokio am weitesten entlegenen, schwierigen Posten in das Sonnenland Ghana Nkrumahs entschwindet, wollen wir dem Regenschirm unseres Klubs, der seinen Namen erhielt, weil unser Besuch in die sommerliche Regenzeit in Japan fiel, einen Sonnenschirm hinzufügen, um der Schirmherrschaft unserer Exzellenz auch aus der südlich-heißen Ferne teilhaftig zu sein. Eka