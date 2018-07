DÜSSELDORF (Staatliche Kunstakademie)

„Wie man Wünsche beim Schwanz packt“ von Pablo Picasso

Das einzige Bühnenstück Picassos, 1941 geschrieben, wurde 1944 von Camus in einer Lesung in Paris vorgestellt, szenisch bisher aber nur in Wien und Basel interpretiert. Als Test der für November 1961 geplanten deutschen Erstaufführung hat eine Studentengruppe der Düsseldorfer Kunstakademie das knapp einstündige Werk geladenen Gästen in einer Inszenierung vorgeführt, die bildnerische Picasso-Formeln für das extrem künstliche Bühnenspiel nutzte. In der Stuttgarter Zeitung charakterisiert Gerd Vielhaber Picassos dramatische Arbeit als einen „grotesk-surrealen Spuk, eine zornige Lustbarkeit, voller Absurditäten, die als Geniestreich eines Außenseiters das Drama der Beckett, Ionesco und Audiberti mit dem Lächeln des Fauns bereits, vorwegnimmt“. In den Düsseldorfer Nachrichten urteilt Alfons Neukirchen: „Gewiß hat der Ulk eine Tiefendimension ... Aber im Grunde haben wir es mit einem vollsaftigen szenischen Spaß zu tun, der um so liebenswerter ist, als er nie die Signatur des Dilettantismus abstreift.“

WUNSIEDEL (Luisenburg-Festspiele)

„Faust I“ von Goethe, „Ende gut, alles gut“ von Shakespeare, „Der zerbrochene Krug“ von Kleist

Friedrich Siems hat den allsommerlichen Aufführungen, die von der Stadt Wunsiedel auf der Luisenburg-Naturbühne im Fichtelgebirge veranstaltet werden, ihren gegenwärtigen Rang erstritten, indem er sich von Stimmungstheater fernhielt und mehr dem künstlerisch geformten Wort als der gewachsenen Naturkulisse vertraute. Nach diesem Prinzip bewährte sich diesmal auch eine der schwächeren Komödien Shakespeares: „Ende gut, alles gut“. Hilde Mikulicz spielte die Helena, die sich den ersehnten Mann durch Liebeslist erzwingt. In einer Nebenrolle machte Marianne Lochert auf ihre vitale Begabung aufmerksam. Bemerkenswert auch der Narr von Hans Korte. Wie spontan das Publicum auf die altertümlichen Silbenstechereien und den flinken Witz des Textes (in der Übersetzung von Walter Josten) reagierte, daran bestätigte sich, welche Chance das von Siems geschliffen servierte Wort auf einer Naturbühne hat, die in unkonventionellem „Festspiel“-Betrieb rund 90 000 Zuschauer vor drei klassischen Dichtungen versammelt.