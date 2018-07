Fünfundzwanzig Stunden und 18 Minuten lang ist der zweite sowjetische Kosmonaut, der Luftwaffen-Major German Titow, im Weltraum gewesen. Siebzehnmal hat sein Raumschiff Wostok II die Erde umkreist, 700 000 Kilometer hat er zwischen Start und Landung zurückgelegt – ungefähr die Entfernung Erde–Mond und wieder zurück.

Die glückhafte Raumfahrt Titows ist beides: eine bewunderungswürdige mutige Tat und eine erstaunliche technische Leistung. In einer zwiegespaltenen Welt, in der sich die Protagonisten bis an die Zähne gegeneinander bewaffnen, ist er jedoch mehr: nämlich ein Politikum. Die Russen, die den Flug Titows mit allen Mitteln propagandistisch ausmünzen, stempeln ihn selbst dazu; sie dürfen sich deshalb nicht. wundern, wenn die Bewunderung des Westens für die kühne Tat des Majors nicht ungetrübt ist von politischer Sorge. Die Sowjets unterwerfen ihr Volk einer totalen Mobilisierung aller Kräfte für die höhere Ehre des Kommunismus; sie erlegen ihm Mühen und Entbehrungen auf, damit sie mit ihren militärischen Muskeln protzen können. Hierin liegt die Herausforderung der Wostok.

Nicht, daß der Westen diese Herausforderung auf lange Sicht zu fürchten hätte, wenn auch er – wozu er sich jetzt anschickt – seine Kräfte anspannt. Bedenklich sind jedoch die unmittelbaren Gefahren des Wettrennens in den Weltraum. In fünf Jahren, so heißt es, werde die erste bemannte Rakete auf dem Mond landen. Werden nicht vorher die ersten Atombomben-Satelliten, die ersten militärischen Stützpunkte die Erde umkreisen? Adlai Stevensons Warnung kommt nicht eine Stunde zu früh: Die Großmächte müssen sich sobald wie möglich darüber einigen, den Weltraum zu entmilitarisieren, wenn nicht der gestirnte Himmel über uns zum Arsenal und Aufmarschgebiet für künftige Konflikte werden soll. Th. S.