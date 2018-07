Eine wahre Glanzleistung vollbrachte der französische Flugkapitän Charles Turudi kürzlich auf dem Hamburger Flugplatz und verhütete ein größeres Unglück. Beim Start mit einer Boeing 707 nach Tokio über den Nordpol bemerkte er, während er bereits über zwei Drittel der Startbahnlänge gerollt war und eine Geschwindigkeit von 180 Stundenkilometer erreicht hatte, daß die Maschine nicht in Ordnung war. Geistesgegenwärtig entschloß er sich, den Start zu unterbrechen und die mit 66 500 Kilogramm Kerosin betankte und vollbeladene Maschine, in der 26 Passagiere saßen, zum Stehen zu bringen. Als er so plötzlich bremsen mußte, blockierte jedoch die Bremse des linken Fahrwerks, Luftriese scherte nach links von der Startbahn aus und raste einige hundert Meter weit über das sumpfige und unebene Gelände des Flugplatzes hinweg, bis er in einer Vertiefung liegenblieb. Dabei zerbrach die Maschine in drei Teile, zwei Triebwerke und das Fahrwerk rissen ab. Der Flugkapitän und fünf Passagiere wurden dabei verletzt. Wie durch ein Wunder explodierte der Treibstoff nicht.

Über die genaue Ursache, die den Kapitän zu dem plötzlichen Abbremsen bewog, ist, wie es offiziell heißt, noch nichts bekannt. Spezialkommissionen der Air-France, des deutschen Bundesluftfahrtamtes und der Boeing-Werke untersuchen die Trümmer. Mit dem schwerverletzten Kapitän, der im Krankenhaus liegt, durfte bis jetzt nur die Kriminalpolizei sprechen.

Eines steht fest: Bei diesem Unglück kann man weder den Männern im Kontrollturm noch denen am Radarschirm noch der Besatzung des Flugzeuges die Schuld geben, wie das bei den meisten schweren Flugzeugunfällen in jüngster Zeit geschah, bei denen die Besatzungen mit den Passagieren den Tod; fanden und nichts mehr aussagen konnten. Diesmal war ein technisches Versagen die Ursache des Unglücks. Wenn auch noch nicht bekannt ist, aus welchem Grunde der Pilot den Start unterbrechen mußte, so steht doch fest, daß bei seinem Versuch zu bremsen die Bremsen blockierten. Es kommt freilich selten vor, daß sich ein Pilot in der Lage sieht, buchstäblich in den letzten Sekunden vor dem Abheben der Maschine von der Startbahn den Start abzubrechen. Diesmal hat es sich als notwendig erwiesen, und die Bremsen versagten. Man fragt sich Unwillkürlich, ob die Flugzeuge von den Werken nicht zu einseitig auf hohe Geschwindigkeiten „gezüchtet“ werden und dabei Dinge für die Sicherheit, wie die Bremsen, die ja normalerweise keine wesentlichen Funktionen auszuüben haben, vernachlässigt werden.

Aber auch eine andere Frage drängt sich auf. Die Hamburger Startbahn, auf der es zu dem Unfall kam, ist knapp 3000 Meter lang. (3500 bis 4600 Meter lang sind heute die Startbahnen für Interkontinental-Flüge.) Das Flugzeug scherte nach rund 2500 Meter Rollstrecke von der Bahn aus. Der Pilot hatte, als er plötzlich den Schaden an seiner Maschine bemerkte, nur noch knappe 500 Meter Rollstrecke vor sich. Es scheint, wenn nicht unverantwortlich, so immerhin leichtsinnig, daß man Maschinen, die eine so lange Startstrecke bis zum Abheben brauchen (die Boeing 707 nach Tokio muß wegen der über 7000 Kilometer langen Strecke nach Anchorage in Alaska, wo sie zwischenlandet, voll betankt werden), in Hamburg starten läßt, solange die Startbahnverlängerung nicht beendet ist. Noch ist es zu keinem ganz schweren Flugzeugunglück in Hamburg gekommen. Der Ehrgeiz, wie wichtig er auch erscheinen mag, Hamburg zu einem führenden Knotenpunkt in der Zivilluftfahrt zu machen, scheint vorläufig, solange der Ausbau des Flugplatzes nicht fertig ist, zu riskant. Es ist eben nicht – gut, wenn ein Flugzeug erst am Ende der Startbahn

vom Boden abheben kann und unmittelbar danach in beängstigend geringer Höhe über Wohnsiedlungen aufsteigen muß. Zwar hat Hamburg als erste Stadt eine Art Kreisverkehr in der Luft um den Stadtkern angeordnet, beim Start und bei der Landung aber müssen die Maschinen immer noch Wohngebiete überfliegen. Treten Komplikationen beim Start ein, so kann der Pilot irgendwelche Ausweichmanöver mit seiner Maschine nicht mehr machen. Gesetzt den Fall, unmittelbar vor dem Abheben der Maschine von der Startbahn setzt ein Triebwerk aus, so ist die vollbeladene Maschine auch nicht mehr imstande, genügend an Höhe zu gewinnen, um den Flugplatz zu verlassen. Das schwere Flugzeugunglück in München, das noch in böser Erinnerung ist, und der neue Zwischenfall in Hamburg sollten Warnung genug sein. Es ist für die Sicherheit noch nicht alles getan. Im Zeitalter des Düsen- und Überschallflugzeugs wird der egoistische Streit um städtische Großflughäfen sinnlos. Das Projekt eines einzigen Start- und Landeplatzes für transkontinentale Flüge in der Bundesrepublik, wenn nicht für ganz Mitteleuropa, sollte eindringlicher diskutiert werden. Jan Paulson