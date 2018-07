Das erste Semester 1961, für das die Halbjahrsbilanzen der maßgebenden Nationalbanken Europas vorliegen, war durch drei Momente besonders charakterisiert: Die Befestigung des Dollars seit dem Amtsantritt von Präsident Kennedy, durch die Aufwertung der D-Mark und des Holland-Guldens und die ihnen folgende Schwäche des Pfund Sterling. In diesen drei Kapiteln schließt sich die Unruhe zusammen, die das ganze Halbjahr beherrschte und auch heute nicht geschwunden ist. Sie blieb auch nach Bekanntgabe der Maßnahmen der britischen Regierung zur Krisenabwehr erhalten, obschon der von Anbeginn falsche Alarm über eine baldige Abwertung des Pfundes abgeblasen wurde.

Das Vertrauen zu Regierungserklärungen im allgemeinen hat einen Stoß erlitten, weil der kanadische Dollar sieben Tage nach der Erklärung des Generaldirektors des Internationalen Währungsfonds (IWF), Per Jacobsson, er wüßte von keinen bevorstehenden Währungsumstellungen in den maßgebenden Ländern, einem Abwertungsprozeß unterzogen wurde. Auch nach der Londoner Diskonterhöhung von 5 auf 7 vH blieb der Deport für Sterling auf kaum veränderter Höhe; es mußte auffallen, daß zwar die ausländische Baissespekulation ihre Positionen in Kassapfunden deckte, gleichzeitig aber Drei-Monats-Termin-Pfunde ihren hohen Kursabschlag mit 4 bis 5 vH per annum beibehielten. Noch ineressanter schien, daß sich die Nachfrage nach Termin-Dollar per sechs Monate steil erhöhte. Daraus darf man die Annahme der Devisenarbitrageure, die internationale Währungsposition könnte nämlich in sechs Monaten sehr verschieden sein, herauslesen.

In solchen Perioden der Schwankungen, der Unsicherheit und – sagen wir es offen – der Ratlosigkeit muß die Leitung einer Zentralbank doppelt schwer geworden sein. Das Maß der den Zentralbanken verbliebenen Autonomie ist zwar von Land zu Land verschieden, aber es läßt sich nicht in Abrede stellen, daß es überall im Abnehmen begriffen ist. Zweierlei Gründe sind anzuführen: Die staatliche Finanzpolitik läßt eine Trennung von Tisch und Bett mit der strengen Geldmarkt- und auch Währungspolitik nicht mehr zu. Innerwirtschaftlich, sozialpolitisch und psychologisch sind seit Kriegsende die beiden wirtschaftspolitischen Kreise mehr und mehr ineinandergeschoben worden. Der zweite Grund für eine Beschneidung der Autonomie der Zentralinstitute liegt in den wachsenden internationalen Bindungen, für deren Verstärkung die bekannten Pläne zur Umwandlung des Internationalen Währungsfonds in eine „Zentralbank der Zentralbanken“ vorliegen.

Die Notenbanken und auch manche Regierungen wehren sich gegen die Zumutung, ihre Währungspolitik in Zukunft von einer inernationalen Zentrale aus dirigiert zu sehen, in der sie zwar Sitz und Stimme – je nach Größe ihrer Quoten im IWF oder (und) ihrer Eigenreserven – haben sollen, in der sie aber doch voraussichtlich einer Art Majoritätsprinzip unterworfen sein würden, das ihrem Geschmack widerspricht. Am deutlichsten hat sich (wenn auch nicht öffentlich) Paris gegen diese „Souveränitäts-Minderung“ ausgesprochen. Um die Vorschläge von Triffin und Bernstein ist es stiller geworden, seitdem ihnen Per Jacobsson keine Unterstützung gewährte und auch der Pariser Währungsexperte Jacques Rueff mit scharfer Logik und glänzender Dialektik eine Zusammenlegung der Währungsreserven und die mit ihr verbundene Schaffung eines neuen Zahlungsmittels (mit Zwangskurs) nur als provisorische Lösung für das vermehrte Liquiditätsbedürfnis der Zentralbanken gebrandmarkt hat. Per Jacobsson machte bei den europäischen Zentralbanken mit dem Ziele Visite, um bei ihnen die Bereitwilligkeit für die Unterstützung seiner eigenen Pläne, die er bei der kommenden Jahresversammlung des IWF angenommen sehen möchte, nachzusuchen.

Sie hängen mit der Devisenpolitik der Banken, die sich in den Kulissen abspielt, eng zusammen: Für „Stand-by-Kredite“, die für Währungsstützungen notwendig werden, sind Pfunde und Dollars nicht mehr gut genug. In diesem Dilemma suchte er sich europäische Hartwährungen zu sichern. Als der Bankrat der Schweizerischen Nationalbank Mitte Juni eine ordentliche Sitzung abhielt, wurde u. a. über „besondere Transaktionen“ berichtet, welche die Nationalbank mit einer ausländischen Notenbank abgeschlossen hatte und durch welche Mittel im Umfang von annähernd 400 Millionen Franken wieder ins Ausland gelegt worden sind. Ungefähr gleichzeitig teilten auch die zuständigen amerikanischen Stellen mit, daß der Federal Reserve Board dazu übergegangen sei, fremde Währungen in seine Reserven-Position aufzunehmen. Es war bekannt, daß der FRB bzw. seine Mitgliedsbanken (vor allem New York und Chikago) Positionen in D-Mark angelegt hatten, über deren Größe allerdings die Auskunft verweigert wurde. Die Vermutung, man habe nun auch Franken-Positionen errichtet, liegt deshalb nahe. Heikle Frage im hektischen Geschehen: Konkurrieren der amerikanische Finanzminister Dillon und Per Jacobsson im Ankauf harter europäischer Währungen miteinander? Die Interessen der Zentralbanken und des Internationalen Währungsfonds sind bisher kaum koordiniert worden und fallen auseinander, je mehr neue Koordinationspläne (neuestens durch das Brüsseler Konzept einer Europäischen Währungsunion vermehrt) auftauchen. Wie kann in einem solchen Planungs-Chaos der Gouverneur oder Präsident einer Nationalbank ruhig Blut und kühlen Kopf bewahren?

Aus den eingangs erwähnten Semesterausweisen der Nationalbanken lassen sich auf Ende Juni einige Bewegungen nur „zwischen den Zahlen“ herauslesen, denn „künstliche Verschiebungen“ in diesen Bilanzen verbergen meist die echte Wirtschaftslage des betreffenden Landes.

Die große Tendenz zeigt einen Rückgang der Auslandsguthaben in kurzfristigen USA-Schatzscheinen und auch einen tüchtigen Schwund der Auslandsdepots bei New Yorker Banken. Gold ist hauptsächlich nach Deutschland, nach den USA und der Schweiz geflossen, in erster Linie auf Kosten der Bank of England. Devisenvorräte hat sich vorwiegend die Schweiz zugelegt. Diese „Zahlenakrobatik“ muß immer vor dem undurchsichtigen Hintergrund des Baseler Abkommens der europäischen Notenbanken mit Großbritannien gesehen werden. Was kann man heute sicher sagen? Die „starken“ Institute versuchen ihre Position weiter zu festigen, um sich so für die kommenden Verhandlungen der „heiligen Allianz der Zentralbanken“ (IWF) in Wien zu wappnen.