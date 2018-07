Sicher kennen Sie das: Sie fahren auf der Autobahn zügig – nicht leichtsinnig, bitte –, lassen sich ohne Kummer von stärkeren Wagen und eiligeren Fahrern überholen, können aber nicht umhin, Ihrerseits Autos zu überholen, deren Lenker nach dem lobenswerten Motto „Eile mit Weile“ entweder die Natur oder ihr Innenleben zu betrachten scheinen. Damit wir uns nicht mißverstehen: Ich spreche hier nicht von jenen Mitmenschen, die uns zur Verzweiflung bringen, weil sie den Verkehr aufhalten, sondern von jenen, die es erfreulicherweise einmal nicht gar so eilig haben, irgendwo anzukommen.

Wehe nun, wenn dieser besinnliche Fahrer, vor allem wenn er jung ist, merkt, daß eine Frau ihn überholt hat. Das muß wohl gegen seine Ehre gehen. Ich gestehe, daß ich immer wieder mit Spannung darauf warte, was geschieht. Fast nie werde ich enttäuscht. Der Fahrer erwacht, der Ehrgeiz erwacht, der Wagen muß hergeben, was er kann. Da die Klügere nachgibt, habe ich dann doppelte Freude, einmal darüber, daß „es“ wieder einmal gestimmt hat, und dann, daß „er“ glücklich und befriedigt sein wird.

Übrigens las ich vorhin, daß in Chikago neuerdings auch Polizistinnen am Steuer von Streifenwagen zu finden sind. „Wenn wir einen Automobilisten überholen“, berichtete eine von ihnen, „sperrt er Mund und Nase auf“ Nun. die Damen drüben tragen Uniform und Pistolen. Ich ziehe es vor, auf so einfache Weise einem Mann eine Freude zu machen. Und Sie?