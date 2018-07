Von Thomas V. Randow

Um unser Wissen ist es schlecht bestellt. Nicht, daß es uns an Möglichkeiten fehlte, unsere Kenntnisse zu bereichern – gerade die Fülle der Ergebnisse und Erfahrungen ist es, die der Wissenschaft ernste Sorge bereitet. Täglich erscheinen zwei bis drei neue Fachzeitschriften. Etwa 100 000 gibt es davon, die jedes Jahr über zwei Millionen wissenschaftliche und technische Mitteilungen in mehr als 60 Sprachen veröffentlichen. Wie kann man diese Flut von Informationen erfassen, sichten und verfügbar machen? Wie kann man es verhindern, daß Wissenschaftler an einem Problem arbeiten und nicht wissen, daß andere Wissenschaftler an anderem Ort die gleiche Aufgabe zu lösen versuchen oder sogar schon gelöst haben?

Fünf Jahre lang zerbrachen sich die amerikanischen Mathematiker die Köpfe über ein kompliziertes elektronisches Schalter-System, das für die Entwicklung eines militärischen Nachrichtengerätes von entscheidender Bedeutung war. Als sie endlich am Ziel waren, stellte sich heraus, daß die Lösung bereits 1950 in einer russischen Fachzeitschrift erschienen war – just zu der Zeit, da man in Amerika begonnen hatte, sich mit der Aufgabe zu beschäftigen.

„So etwas erleben wir täglich“, meinte der Chefingenieur eines großen Werkes in der Bundesrepublik zu dieser Geschichte. „Und solange die Kosten für die theoretische Entwicklung eines Projektes 100 000 ’Mark nicht überschreiten, halten wir es sogar für wesentlich einfacher, die Arbeit von Grund auf neu anzupacken, als uns mit der zeitraubenden und kostspieligen Beschaffung und dem Studium der Literatur aufzuhalten

Abstellgleis für Wissen