Inhalt Seite 1 — Wie abhängig ist die Literaturkritik? Seite 2 Auf einer Seite lesen

Zeitfragen

Es gehört zur Tradition dieser Zeitung, sich um die jüngere deutsche Literatur Sorgen zu machen, statt sie als non-existent abzuschreiben, wie das so gern (unserer Ansicht nach ganz zu Unrecht) geschieht.

Bis zu Thomas Mann mag heute schon die Literaturwissenschaft vordringen, was uns tollkühn genug und falsch erscheint (eine kritische Gesamtausgabe der Werke muß als normale Voraussetzung für sinnvolle wissenschaftliche Beschäftigung mit einem Autor gelten). Für die lebende Literatur bleibt die Literaturkritik zuständig. Sie ist der wichtigste Bundesgenosse des Autors und nicht – wie es diesem nach einem „Verriß“ zuweilen erscheinen mag – sein Feind. Gegenwartsliteratur pflegen heißt daher Literaturkritik pflegen.

Das klingt so einfach; wer jemals praktisch damit zu tun hatte, weiß, daß es schwierig und von allen möglichen Seiten her anfechtbar ist.

Zentren der Literaturkritik sind die Rundfunkstationen, die literarischen Zeitschriften und die großen Tages- und Wochenzeitungen. Auf sie kommt es an, ob die Gegenwartsliteratur jenes Echo findet, das sie braucht, um zu leben.

Gefahr droht nicht so sehr von irgendwelcher „Korruption“. Selbst in ihrer harmlosesten Form, als „Gefälligkeits-Renzensionen“ bekannt, ist Korruption viel seltener, als zuweilen angenommen wird. Es mag heute so etwa zwanzig Literaturkritiker in Deutschland geben, die sich „einen Namen“ mühsam genug erworben haben. Sie sind wohl nicht so töricht, diesen Namen leichtfertig um einer „Gefälligkeit“ willen aufs Spiel zu setzen. Mancher Autor, mancher Verleger hat das schon zu seinem (im übrigen begreiflichen) Kummer erfahren;

Eine andere, vielleicht ernster zu nehmende Gefahr könnte drohen von einer „Gruppenbildung“ oder „Schulenbildung“ der Kritik, wie es vor einiger Zeit in einem hier abgedruckten Leserbrief von Hans Habe hieß.