Juist, im August

Der Mensch hat den merkwürdigen Drang, seinesgleichen als Riesenspielzeug zu betrachten. Er steigt keuchend auf hohe Türme (und zählt dabei die Stufen); er erklimmt in der gewichtsreichen Ausrüstung des Alpinisten unter fürchterlichen Mühen hohe Gipfel; er macht jene, die schlau genug waren, Aussichtspunkte zu besetzen, zu wohlhabenden Bürgern – nur des weiten Blickes wegen von oben nach unten.

So alt wie der Neid, den alle mit Verstand begabten Landsäugetiere allem Geflügelten gegenüber empfinden, ist der Drang, es den Vögeln nachzutun. Es ist zu allererst ein Vergnügen. Natürlich begnügt sich auf die Dauer niemand damit. Wer immer nur Sekt zu trinken Gelegenheit hat, wird bald auf die verwegene Idee kommen, ihn vielleicht mit Whisky explosiv zu machen: Sportlicher Ehrgeiz, die Lust, sich mit anderen zu messen, die Courage, etwas zu erobern – wie hier den Himmel oder bescheidener: die Luft, die den Flieger, vor allem den Segelflieger, immer wieder überrascht.

Segelfliegen „Alte Hasen“ von Beruf sind entweder wortkarg oder antworten aus jenem leicht vergilbten Katalog, in dem Wendungen wie diese zu Hauf verzeichnet sind: „herrliche, unermeßliche Freiheit“, „unbändiger Drang“, „schnittige, zitternde, schlanke, seidig glänzende Segler“, „der Wind rauscht und singt brausend sein altes Lied“, „jagende Wolken, gewaltig, allmächtig“. Sie „beißen die Zähne zusammen“ und „setzen ihr Leben ein“; sie sind „ganze Kerle“. – Und ein Barde dieser Zunft sang begeistert: „Sie sind Segelflieger – Hergott, das heißt viel!“

Wer als Mitglied eines Klubs oder als zahlender Gast einer Segelfliegerschule selber „an den Start“ geht und erst einmal eine Menge zu lernen hat, der empfindet keinen Rausch, nur erst Neugierde; nicht Angst, aber ein bißchen Ungewißheit. Eine junge Segelfliegerin erzählte: „Die Erde unten? Ich habe bei den ersten Flügen noch nichts von alledem gesehen.“ Dann aber, wenn die Griffe exerziert sind, wenn man weiß, was man mit Höhen-, Quer- und Seitenruder bewirkt und wann man sie wie zu bedienen hat; wenn der Adept der Lüfte für seine C-Prüfung gut gestartet ist, seine Links- und Rechtskurven, Kreise und Platzrunden geflogen hat und zielsicher – und endlich sanft – gelandet ist – dann fangen die Entdeckungen an. Mit dem Luftfahrerschein hat er schließlich so etwas wie einen Führerschein oder das Freischwimmerzeugnis erworben. Er kann gleiten, jetzt wird er Segelfliegen lernen.

Alles empirisch Erfaßbare ist erklärbar, natürlich auch, daß ein Segelflugzeug fliegt. „Mir verlangt es jedesmal Staunen ab“, hörte ich einen Zuschauer auf Juist sagen, „daß solch ein Apparat oben bleibt.“ Ein Wunder? Ein Wunder, trotz der Entgegnung: „Ein Segelflugzeug bleibt nicht oben, es sinkt dauernd mit einer genau berechenbaren Geschwindigkeit.“ Daß es nicht wie ein Stein herabfällt, hat es der Form seiner Flügel, seiner Trag-Flächen, zu verdanken. Sie tragen das Gebilde aus Sperrholz, Leinwand und Lack (zuweilen auch schon aus Kunststoff) langsam zur Erde hinab. Nun zieht es den Flieger jedoch, oben zu bleiben. Er will möglichst lange, möglichst hoch, möglichst weit und endlich auch: möglich genußreich fliegen – ohne Motor. Er kann nicht einfach „Gas geben“, nicht anhalten, um Betriebskraft zu tanken, er kann nicht aussteigen, um Rat fragen oder sich abschleppen lassen. Er braucht nur eines: Winde, genauer: Aufwinde.

Hier beginnt eigentlich erst die hohe Kunstfertigkeit, die oft etwas mit Glück zu tun hat, immer aber auf ein gutes Maß an gründlichem Wissen gegründet sein will. Meteorologie, Aerodynamik, Physik, Ornithologie und Geographie sind die Disziplinen, in denen sich der Segelflieger, der nun im wesentlichen auf sich selbst angewiesen ist und die Stufen seines Könnens und seines Geschicks allein zu bezwingen hat, umtun muß. Er erfährt erstaunliche Zusammenhänge, die immer der Antwort auf die eine Frage dienen: Wie bleibe ich oben? Jedoch, den Wind kann man nicht sehen. Der Trost, daß auch Vögel ihn nicht sehen, ist gering. Sie haben immerhin ihre beweglichen Schwingen, die ihnen den Motor ersetzen; sie haben also Zeit, Aufwind zu finden. Und sie finden ihn, und wo Bussarde mit ausgebreiteten Flügeln kreisen, ist Aufwind. Das ist ein Hinweis. Andere Hinweise geben vorwiegend Cumuluswolken, die sich bilden, wenn die warme aufsteigende Luft in größeren Höhen, kondensiert. Mancher Segelflieger jedoch, mußte enttäuscht bemerken, daß die darunter mit dem Wind ziehende Aufwindblase oder -säule geschrumpft war, als er sie erreichen konnte. Er geriet stattdessen in den Fallwind.