Fast zwei Millionen bekannte Pflanzenarten der Erde sollen in einem Katalog von 50 Bänden beschrieben werden. Diese Mammut-Arbeit, die noch vor nicht allzu langer Zeit 50 Menschen zehn Jahre lang beschäftigt hätte, wird an der Yale-Universität voraussichtlich in fünf Jahren von nur sieben Mitarbeitern und einem Elektronenrechner geschafft sein.

Damit hofft man, endlich Ordnung in die Botanik zu bringen. Bisher geschah es immer wieder, rief; vermeintlich neuentdeckte Pflanzen in mühseliger Arbeit klassifiziert wurden, nur um festzustellen, daß sie bereits bekannt waren.