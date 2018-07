Den Deutschen ist die philosophische Spekulation hinderlich, die in ihren Stil oft ein unsinnliches, breites und aufdröselndes Wesen hineinbringt. Diejenigen Deutschen, die als Geschäfts- und Lebensmenschen bloß aufs Praktische gehen, schreiben am besten. Goethe

Das Spiel ist aus

Die New Yorker Metropolitan Opera soll in der kommenden Saison geschlossen bleiben, jedenfalls hat die Leitung des Hauses alle für die Spielzeit 1961/62 geplanten Aufführungen abgesagt. Es heißt, daß das im vergangenen Jahr verzeichnete Defizit von 840 000 Dollar bei Erfüllung der Forderungen auf die nicht mehr tragbare Höhe von mehr als 1,5 Millionen Dollar gestiegen wäre. Die meisten der mit der Met verbundenen Stars waren bereits in der vergangenen Woche vorsorglich aus allen Verpflichtungen entlassen worden. Sollte es bei der überraschenden Maßnahme bleiben, dann wären die Vereinigten Staaten praktisch ohne Operntheater. Denn San Franzisko und Chikago wurden von der Metropolitan Opera mitbetreut.

Neues in der neuen Saison

Die bevorstehende Theaterspielzeit verspricht eine Reihe von bemerkenswerten Uraufführungen. Im Hamburger Schauspielhaus sind drei Novitäten vorgesehen: „Zeit der Schuldlosen“ von Siegfried Lenz, „Actis“ von Lawrence Durrell und „Weh dem, der nicht lügt“ von Richard Hey. Carl Zuckmayer hat sein neues Stück „Die Uhr schlägt eins“ an das Wiener Burgtheater gegeben; das Ehepaar Paula Wessely / Attila Hörbiger wird in diesem Stück seit langem einmal wieder in zwei Hauptrollen gemeinsam auftreten. Im Schauspielhaus Bochum stehen „Das Volksbuch vom Herzog Ernst“ von Peter Hacks und „Die Menschenfresser“ von Herbert Asmodi auf dem Programm. Im Darmstädter Landestheater erlebt „Die Ameys im Fleisch“ von Jaques Audiberti seine Premiere. In Düsseldorf sind „Ein Schluck Erde“ von Heinrich Böll (Schauspielhaus) und „Die Ameise“ von Peter Ronnefeld (Deutsche Oper am Rhein) vorgemerkt. Die Städtischen Bühnen Essen werden Heinar Kipphardts „Der Hund des Generals“ herausbringen. Das Staatstheater Braunschweig will das nachgelassene Rehfisch-Stück „Jenseits der Angst“ aufführen. Und das Buckwitz-Haus in Frankfurt hat sich der Oper „Alkestiade“ von Louise Talma und Thornton Wilder angenommen. Mit Spannung wird das neue Stück von Max Frisch, „Andorra“, erwartet, das am 3. November zum ersten Mal in Zürich gegeben wird. Einträchtig werden es Harry Buckwitz (Frankfurt), Karl Heinz Stroux (Düsseldorf) und Hans Schweikart (Münchner Kammerspiele) am 20. Januar in ihren Theatern für Deutschland vorstellen.

Ungarn in Luzern

Ferenc Fricsay wird am 16. August im Eröffnungskonzert der Luzerner Musikfestwochen die Uraufführung einer dreisätzigen Symphonie seines Landsmannes Zoltan Kodály dirigieren. Der 79jährige Kodály, langjähriger Freund von Belá Bártok und neben ihm der bedeutendste ungarische Komponist, schrieb das Werk im Auftrage des Schweizerischen Festspiel-Orchesters.