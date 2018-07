Lohnerhöhungen

Nach Berechnungen des Statistischen Bundesamtes wurde von Februar bis Mai das Tariflohn- und Gehaltsniveau wieder stärker angehoben. Für rd. ein Fünftel der männlichen und rd. ein Viertel der weiblichen Arbeiter traten neue, um durchschnittlich 10,1 bzw. 9,4 vH höhere Lohnsätze in Kraft. Von den Angestellten erhielt gut ein Viertel der Männer und rd. 30 vH der Frauen um durchschnittlich 9,1 bzw. 9,2 vH höhere Gehälter. Seit November 1950 sind damit die Tarifgehälter der männlichen Angestellten um 89, die der weiblichen um 94 vH gestiegen.

Gegen Treu und Glauben

Ein Spirituosengroßhändler hatte preisgebundene Spirituosen unter dem vorgeschriebenen Preis an Letztverbraucher verkauft. Das Landgericht Bonn hat diese Verkäufe als wettbewerbswidrig angesehen. In den Gründen wird u. a. aufgeführt: Die Tatsache, daß ein Großhändler gleichzeitig auch als Einzelhändler tätig wird, ist. für sich allein noch nicht wettbewerbswidrig. Doch wenn er bei Verkäufen an Letztverbraucher als Einzelhändler auftritt, so ist er zwar in seiner Stellung als Einzelhändler keine Preisbindung eingegangen, er hat aber seine Stellung als nichtgebundenen Einzelhändler nur erlangt, indem er gegen Treu und Glauben verstoßend seine Stellung als Großhändler wettbewerbswidrig ausgenutzt hat.