Inhalt Seite 1 — Zu Fuß nach Moskau Seite 2 Auf einer Seite lesen

hst., Köln

Am Nachmittag sollten sie kommen. Aber sie kamen nicht. Vielleicht, so dachte ich, sind sie schon über Köln hinaus – die „Friedensmarschierer“ auf ihrem Weg von San Franzisko nach Moskau. Vielleicht haben sie es eilig, denn es ist ein weiter Weg. Aber sie waren nicht über Köln hinaus. Und in Köln waren sie auch nicht. Am Abend gab ich es auf.

Eine Stunde später, sah ich sie zufällig am Stadtrand von Köln: Rund 30 Jungen und Mädchen, Männer und Frauen in Blue-jeans, bunten Hemden und Anoraks. Auf dem Rücken trugen sie schwere Rucksäcke, auf den Schultern die Stangen ihrer Plakate: „Amerikanisch-europäischer Marsch San Franzisko–Moskau.“ Und: „Wir verweigern den Militärdienst!“ Und: „Wir fordern internationale Abrüstung!“ Schmutzig und müde schleppten sie ihre Plakate über die Frankfurter Straße.

Ich fragte erstaunt: „Wo kommt ihr denn jetzt her?“ – „Von Bonn“, antwortete ein Deutscher. Das wußte ich, daß sie von Bonn kommen sollten. Doch wohl niemand, der von Bonn nach Köln wollte, kam von Osten her in die Stadt. Sie waren über Siegburg und Troisdorf marschiert und elf Kilometer mehr als nötig gelaufen. Außerdem führt der Umweg durch mehr ländliche Gegenden und an der Kölner City vorbei, was für eine Demonstration ja auch nicht sehr sinnvoll ist. „Habt ihr denn keine Landkarten?“ fragte ich den Deutschen. Der sagte: „Die Polizei hat uns so geleitet ...“

Team-Leiter ist der 33jährige Bradfort Lyttle, Bürger der USA, von Beruf „peace actionist“. Er schimpft auf die deutschen Zeitungen, die seine Leute und die Aktion der kommunistischen Unterwanderung verdächtigen. Routiniert erklärt er, daß sie am 1. Dezember 1960 in San Franzisko aufgebrochen sind und seitdem 7500 Kilometer zurückgelegt haben – erst durch 15 Staaten der USA, dann durch England und Belgien. Das Team habe zur Zeit 27 feste Mitglieder aus sieben Staaten; der jüngste Teilnehmer sei 18, die älteste Teilnehmerin – eine Mutter von zwei Kindern – 47 Jahre alt.

Mr. Lyttle berichtet weiter, daß sie am 25. Oktober in Moskau eintreffen und Mr. Chruschtschow besuchen wollten. Alles sei geregelt: Sie dürften in die DDR, nach Polen und auch in die Sowjetunion einreisen, marschieren, ihre Plakate zeigen und Flugblätter verteilen.

Bis nach Moskau will auch Erika Bluth, Deutsche aus Braunschweig, zuletzt Hausgehilfin in Philadelphia. Dort hörte sie von den „Friedensmarschierern“ und sagte sich: Das ist auch meine Überzeugung. Außerdem wollte sie sowieso gerade „was anderes“ unternehmen. Da der Marsch über Braunschweig nach Helmstedt geht, kann sie behaupten: Ich bin zu Fuß von Philadelphia nach Hause gelaufen. Über den Atlantik hat sie – wie die anderen – natürlich ein Schiff genommen.