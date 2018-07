Die Hauptversammlung der Girmes-Werke AG (Oedt bei Krefeld) hat beschlossen, für 1960 wieder 12 vH Dividende auf 15 Mill. DM Aktienkapital zu verteilen. Dieses größte Samt- und Plüschunternehmen in der Bundesrepublik hat 1958 16 vH Dividende und 1959 auf das um 5 auf 15 Mill. DM berichtigte Kapital 12 vH gezahlt. Der Dividendensatz entspricht also 22,8 vH auf das alte Grundkapital. Nach dem Kriege lag der Umsatzzuwachs der Girmes-Gruppe meist über dem Durchschnitt der gesamten Textilindustrie. Vorstandsmitglied E. Selbach (Präsident der IHK Krefeld) führte aus, daß die Zuwachsrate in der Textilindustrie mit 12,2 vH von 1959 auf 1960 erstmals eine Annäherung an die der gesamten westdeutschen Industrie mit 14,3 vH erreicht hat. Bei den in der Girmes-Gruppe verbundenen Unternehmen war die Zuwachsrate sowohl beim Export als auch besonders bei Bekleidung höher als in der Textilindustrie. Die Entwicklung der Verbrauchergewohnheiten zu hochwertigeren und teureren Waren auf dem Möbelstoff- und Teppichgebiet sei unverkennbar. Insofern war eine Verlagerung der Produktion erforderlich, die erhebliche Investitionen erforderte.

Die gute Entwicklung der ausländischen Niederlassungen habe wiederum bestätigt, betonte Selbach, daß der Entschluß, schwierige Auslandsmärkte durch eigene Handelsniederlassungen zu erfassen, richtig war. Die neu gegründete Niederlassung in Lagos/Nigeria habe sich erfreulich angelassen. V. D.

Die Hauptversammlung der Colonia Kölnische Versicherungs-AG, Köln, hat die Erhöhung des Kapitals um (alles in Mill. DM) um 3 auf 15 durch Ausgabe neue Aktien 4 : 1 zu 100 beschlossen. Die Garantiemittel sind damit auf 28,0 gestiegen. Nach dem Vorstandsbericht ist das vergangene Jahr befriedigend verlaufen. Die Hauptversammlung billigte eine Gewinnverteilung von wieder 14 vH. Beitragseinnahmen wurden in Höhe von 126,03 (108,54) erzielt, das bedeutet eine Zunahme von 16,06 vH (10,56). Zusammen mit den Einnahmen im indirekten Geschäft beliefen sich die Gesamtbeitragseinnahmen auf 139,44 gegen 120,15. Die Ergebnisse in der Feuer-, Einbruchdiebstahl-, Leitungswasser-, Sturm- und Einheitsversicherung waren gut. Der in der Transportversicherung und in den technischen Versicherungszweigen ausgewiesene Verlust beruht teilweise auf Verschlechterung des Schaden Verlaufs teils auf Reserveverstärkung. In der Haftpflichtversicherung ergab sich im direkten Geschäft ein Gewinn, doch mußte durch den ungünstigen Verlauf des übernommenen Geschäftes ein Verlust ausgewiesen werden. Die Unfall-Versicherung, die Kraftfahr-Unfall und die Kraftfahr-Fahrzeug-Versicherung verliefen günstig.