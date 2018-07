Zwei Sieger sind auf dem Schlachtfeld des einjährigen Bruderkrieges am Kongo übriggeblieben. Der eine ist Präsident Joseph Kasavubu, dem es nun doch gelang, eine „Regierung der Nationalen Einheit“ zu bilden – unter Einschluß seines Gegenspielers im Osten, Gizenga. Der zweite Sieger ist Dag Hammarskjöld, der Generalsekretär der Vereinten Nationen. Verloren hat der separatistische Chef der Katanga-Provinz, Moise Tschombe, der jetzt einen verzweifelten Versuch unternehmen muß, sich aus der Selbstisolierung zu lösen, und verloren haben auch die Sowjets, die vergeblich in den getrübten Kongo-Wassern zu fischen suchten.

Lange Zeit war es in Moskau wie in Brüssel und Paris Mode, die UN und ihren Generalsekretär für die „Balkanisierung“ des Kongo, für die blutigen Kleinkriege unter den Stämmen, für den Meuchelmord an Lumumba, schließlich sogar für Hungersnot und Epidemien verantwortlich zu machen. Die Vereinten Nationen haben sich durch all die Angriffe nicht beirren lassen; sie haben es durch zähe, ruhige Arbeit geschafft, dem Kongo wieder zu Ruhe und Ordnung zu verhelfen. Dieser Erfolg bedeutet eine Aufwertung der Vereinten Nationen gerade vor den jungen Staaten der Welt.

Noch Ende Juni, als Hammarskjöld optimistisch verkündete: „Ich glaube, das Schlimmste ist nun im Kongo überstanden“, waren nicht nur seine Kritiker skeptisch. Fünf Wochen später, nach der Bildung der zweiten kongolesischen Regierung unter dem Premier Adoula und seinem Stellvertreter Gizenga, hat sich gezeigt, daß er recht behielt. Der Posten, auf dem die Vereinten Nationen am Kongo standen, war kein verlorener Posten.

Geblieben sind freilich jene 22 Millionen Dollar Schulden, die die Weltorganisation während der „Operation Kongo“ gemacht hat und die sie an den Rand des finanziellen Ruins gebracht haben... D. St.