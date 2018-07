Die Eurovision ist, wie jedermann weiß, besonders sportfreudig, denn Sport ist telegen. Aber viele wissen auch, daß die „Koordinatoren“ ihre liebe Not mit der Abstimmung der Sendezeiten haben. Die Reitturniere mit ihren Stichkämpfen machen ihnen schon Sorgen, aber erst die Tennis-Übertragungen! Die Spiele dauern ihnen fast immer zu lange. Beim Daviscup-Endspiel in der Europarunde in Mailand zwischen Italien und Schweden dauerte nun am zweiten Tag das Spiel nicht lange genug. Und ausgerechnet in der Pause vor dem vierten und letzten Satz mußte das Bild zeitgerecht aufblenden. Man weiß ja, was dann bei uns geschieht: der Sprecher beginnt ununterbrochen zu reden, die Kamera irrt umher, ein Blick aufs Publikum, ein Blick auf die leere Sportanlage und dann das ganze wieder von vorn. Wie schön, wenn wenigstens Transparente da sind, die man anvisieren kann, aber selbst die haben diese Sportler ja inzwischen verboten!

In Mailand geschah nun etwas Erstaunliches. Der Sprecher schwieg, und die italienischen Kameraleute improvisierten eine Soloeinlage, die es in sich hatte. Ein richtiger neoveristischer Film entstand da unter den Händen und Augen dieser Zauberer, fast ein „Wunder von Mailand“.

Die Würze der Sozialkritik lieferte diesmal die Ironie, mit der dieses „gutbürgerliche“ Publikum an einem heißen Nachmittag auf den Terrassen des Mailänder Centre-court analysiert, ja beinahe seziert wurde. Die so meisterhaft geführte Kamera enthüllte die fast bestürzende Aussagekraft eines Stummfilms ohne Handlung und ohne Pathetik. Diese massenpsychologische, optische Studie, die sich so absichtslos und zufällig entfaltete, zeigte außerdem, wie sich durch das Teleobjektiv diese, während des Sportgeschehens doch so einheitlich reagierende Menge in der Pause in Individuen, ja in Individualisten auflöste.

Sogar die Käuze fehlten nicht. Einige hatten säuberlich vier Knoten an den Enden ihres Taschentuches geknüpft und es als Sonnenschutz auf den erhitzten Kopf gelegt. Ein anderer faltete den Corriere de la Sera akurat zu einem Helm, so wie er als Kind gelernt hatte, und setzte ihn auf zur Abwehr der sengenden Strahlen.

Und dann jener Einzelgänger, der – den Hut tief ins Gesicht gezogen – mit seinem kantigen Profil nun wie ein Condottiere grimmig hervorlugte. Dabei stand’s doch gut für Italien.

Und schließlich, was sah man nicht alles. an grotesken Strohhütchen im Lande der Borsalinos. Da spreche noch jemand von uniformierter Masse. Und dann die hübschen Mädchen! Die jungen Freundinnen: die eine erzählte gerade das gestrige Rendezvous. Man hörte kein Wort und verstand doch alles. Die Dame, die gemessen, voll verhaltenem Temperament ihrem Begleiter zuhört und das Pärchen, das sich Koseworte ins Ohr flüstert, und; schließlich die Gassenjungen, die irgendwo durch die Kontrolle geschlüpft sind und sich so sichtbar ihres Daseins freuen.

Und nicht zu vergessen die Geschäftsleute – wir sind ja in Mailand – kein Zweifel, sie nutzen die Pause zu einem Abschluß, man sieht’s an den Gesichtern, es geht um Geld.

Fast dramatisch war dieses Kaleidoskop des Publikums in der Pause eines Tenniswettkampfes an einem heißen Sommertag in Mailand. Und wie langweilig wurde es, als die Matadore, deren Gesichter von der Erregung gezeichnet und gelähmt, wie Masken wirkten, die Arena betraten. Erregend war nur noch das Präludium. Ein Balance-Akt erster Klasse, als der hohe Herr Schiedsrichter seinen noch höheren Schiedsrichterstuhl erklomm. Plötzlich begann dieses spinnengliedrige Gebilde zu schwanken, es neigte sich zur Seite. Na, na – aber nein, der Herr Schiedsrichter rettete die Situation, indem er sich mit ausgleichendem Schwung auf die Sitzfläche niederließ. Der Schwerkraft war Genüge getan, der hohe Stuhl stand nun bombenfest. Das Spiel konnte beginnen. Es begann, und bald erwies es sich, daß der Sport zur Farce wird, wenn einer der Kontrahenten die Lust verliert. Diese nicht gerade sportliche Rolle übernahm der große blonde Schwede. Er gab das Spiel frühzeitig verloren. Und nun wurde die Eurovision fast zur Qual, so eintönig schleppte sich das Match dahin. Die Langeweile schien gähnend in persona auf dem Netz zu sitzen. Jeder wußte im voraus den Ausgang. Endlich war das Spiel vorüber. In der Erinnerung aber blieb die spannendste aller Pausen. A. M.