Wer immer wieder dasselbe sagt, kommt in den Geruch der Einfallslosigkeit oder Rechthaberei. Die Gefahr muß auf sich nehmen, wer an seiner Meinung festhält. Zur Debatte stehen wieder einmal die erst kürzlich umorganisierten Institutionen zur Koordinierung der Fernsehprogramme. Seit einiger Zeit ist von ihrer Existenz nichts mehr zu spüren.

Vor einigen Monaten waren zwei Sender auf den Gedanken gekommen, Filmberichte über die negativen Seiten der Wohlstandsmentalität herzustellen: Bremen über das Prestigebedürfnis, Berlin über seelische Störungen des Kleinkindes. Zwei thematisch benachbarte Sendungen, nun gut, warum denn nicht, der Gegenstand ist hochwichtig – sie müssen ja nicht in derselben Woche über den Bildschirm gehen.

Sie kamen in dieselbe Woche, und sie wurden auf denselben Abend gesetzt, von 20.20 bis 20.45 Uhr der eine, von 21.10 bis 22.00 Uhr der andere Bericht. Dergleichen ist ärgerlich, weil man den eigenen Absichten damit ja entgegenwirkt: Wer eine Stunde lang medizinische, soziologische und psychologische Belehrungen zu sich genommen hat, ist für die zweite Sendung verloren.

Auch sonst bestätigte sich wieder der Serien-Charakter des Deutschen Fernsehens. Eine Woche nur amerikanische Schauspiele, von O’Neill bis Wilder, die nächste nur deutsche Hausmannskost. Diesmal pfropfte man komische Opern auf zwei einander folgende Abende: Mittwoch „Don Pasquale“ aus Köln, Donnerstag „Fra Diavolo“ aus Bregenz.

Auch hier kann man einmal ganz davon absehen, daß Karl O. Koch das heitere Meisterwerk Donizettis ohne komödiantischen Charme in Szene gesetzt hatte, während Karl Heinz Haberland, die geistvolle Simplizität der Auberschen Melodien mit der gebotenen anspruchslosen Leichtigkeit des Sommertheaters behandelte – mißmutig macht nur, daß auch hier wieder der potentielle Interessent durch Überfütterung verjagt wurde. Eine komische Oper kann etwas sehr Reizendes sein, und Fernsehversionen könnten dem Genre neue Liebhaber erschließen. Aber man muß schon unmäßig entwickelten Appetit haben, um zwei aufeinanderfolgende Abende der Oper in der Zimmerecke zuzuhören. Der Durchschnittsfernseher schaltet am zweiten Abend ab. lupus