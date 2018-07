Das Kriegführen ist eine viel zu ernste Sache, als daß man es den Generalen allein überlassen könnte – so haben Clemenceau im Ersten, Churchill im Zweiten Weltkrieg die von Clausewitz stammende klassische Sentenz vom Primat der Politik gegenüber der Strategie in eine gängige Formulierung umgeprägt. Heute hören wir, von der „Welt der Arbeit als Folgerung aus der Borgward-Affäre: Die Unternehmensführung sei eine viel zu ernste Sache, als daß man sie den Unternehmern allein überlassen dürfe... Allzu leicht, so heißt es da, könne die Privatinitiative versagen. Deshalb sei es geboten, große Unternehmen „einer ständigen öffentlichen Verantwortung zu unterziehen“ – ohne daß nun freilich gesagt wird, wie dergleichen durchzuführen sei.

Weiter empfiehlt das Blatt der Gewerkschaften, „das betriebswirtschaftliche und Volkswirtschaftliche Element in den Aufsichtsräten zu verstärken“, was gewiß ein ausgezeichneter Rat ist, indirekt aber doch auch eine Kritik an der personellen Unzulänglichkeit der von den gesetzlichen Betriebsvertretungen in die Aufsichtsräte zu delegierenden Personen darstellt. (Und zwar gilt das ganz allgemein, wie auch speziell im Fall Borgward.) Schließlich werden für die „größeren“ Unternehmen, die in Form einer GmbH betrieben werden, die gleichen Publizitätspflichten wie bei Aktiengesellschaften gefordert – wofür sicherlich sehr viel spricht, und was ja auch schon früher von anderer Seite angeregt worden ist, was aber immerhin den Haken hat, daß die Grenze zwischen der „größeren“ GmbH, die ihre Abschlüsse veröffentlichen müßte, und der „kleineren“ GmbH, die das nicht zu tun braucht, schwerlich in einer allseits befriedigenden Weise zu bestimmen ist.

Mit der gleichen Unbedingtheit, mit der von gewerkschaftlicher Seite das Versagen der Unternehmensleitung als die – einzige – Schuldursache für den Borgward-Zusammenbruch hingestellt wird, macht die Gegenseite geltend, daß die Schuld ausschließlich dem Bremer Senat anzulasten sei. So urteilt nicht nur Konsul Borgward selber, samt vielen seiner Freunde und langjährigen Mitarbeiter, wie insbesondere den Borgward-Händlern; die gleiche Auffassung wird auch von all denjenigen vertreten, die aus irgendwelchen Gründen mit Bürgermeister Kaisen, mit dem Senat und mit der Parteien-Konstellation in der Bürgerschaft, also dem Parlament des Stadtstaates, nicht einverstanden sind.

Beispielsweise verübeln es die Borgward-Händler dem Senat, daß er nicht auf die von ihnen angebotene Finanzhilfe eingegangen sei. Es handelt sich da also um den schon vor längeren Wochen gestarteten (und jetzt erneut aufgegriffenen) Plan, eine Art Händler-Genossenschaft zu bilden, um das Borgward-Unternehmen – wenn auch in verkleinertem Umfang – weiterzuführen. Aber war denn der Senat die „richtige“ Adresse für ein solches Projekt? Hätte es nicht vielmehr zunächst dem Aufsichtsrat der „neuen“ Borgward AG vorgelegt werden müssen? Das sind doch wohl die Fragen, die hier zu stellen wären. Und damit ist implicite auch schon eine Teilantwort auf die Frage nach der Schuld am Zusammenbruch des Konzerns gegeben: Für das, was nach der Gründung der AG geschehen ist – die als „Auffanggesellschaft“ gedacht war, zur Rettung einer von dem Unternehmer Borgward nicht mehr zu bewältigenden Situation –,

für diese ganze weitere Entwicklung also ist in erster Linie der Aufsichtsrat verantwortlich, und nicht der Senat.

Wird es aber möglich (und sinnvoll) sein, den Aufsichtsrat regreßpflichtig zu machen. Es sind ihm gewisse Versäumnisse vorzuwerfen. Er hat die Übertragung der drei Borgward-Gesellschaften mbH (mit allen Aktiven und Passiven der sechs Fabrikationsbetriebe) auf die „neue“ AG nicht so, wie sein Auftrag lautete, zuwege gebracht (durch Pachtvertrag etwa oder in einer anderen geeigneten Form – jedenfalls aber so, daß keine Grunderwerbssteuern zu zahlen gewesen wären). Aber solche Regreßansprüche könnte ja nicht dieser oder jener geltend machen, der durch die Borgward-Insolvenz geschädigt zu sein glaubt, sondern allenfalls der Senat, als Alleinaktionär der AG ... und der wird sich vermutlich nicht auf ein solches juristisches Abenteuer einlassen!

Bleibt die Frage, ob man dem Senat mangelnde Sorgfalt bei der Auswahl der Aufsichtsratsmitglieder und insoweit ein schuldhaftes Tun vorwerfen kann; wie die Gerichte in einem darauf abgestellten Prozeß entscheiden würden – negativ nämlich –, dürfte kaum zweifelhaft sein. „Aber es handelt sich gar nicht, oder doch nicht primär, um irgendwelche juristisch faßbaren Tatbestände: es geht uns ja um die moralische Schuld am Zusammenbruch des Unternehmens!“ – so werden vermutlich beide Seiten, für die ja „der“ Schuldige (nämlich hier Borgward, da der Senat) längst feststeht, nun entgegnen. Wenn freilich die Schuldfrage so primitiv – rechthaberisch gestellt wird, um den Alleinschuldigen da zu suchen, wo in Wirklichkeit viele Ursachen ineinander verschränkt sind, dann bleibt eigentlich nur die Zuflucht zu Heinrich Heine, den man mit einer nicht gerade feinfühligen Sentenz zitieren könnte: „...denn, so will es mich bedünken, daß der Rabbi und der Mönch, daß sie alle beide stinken.“

