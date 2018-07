G. Z., Frankfurt

Einen Tag bevor Frankfurts Oberbürgermeister ferner Bockelmann zur kommunalpolitischen Bundestagung der SPD nach Nürnberg fuhr, wo die sozialdemokratischen Erfolge in den Gemeinden für den Bundestagswahlkampf ins rechte Licht gesetzt werden sollten, erhielt er einen Brief, der gar nicht ins Propagandakonzept paßte. Absender war der Direktor der Chirurgischen Universitätsklinik, Professor Dr. Rudolf Geißendörfer. In seinem Schreiben an Stadtvater Bockelmann erklärt der im In- und Ausland hochgeschätzte Arzt, er könne im Hinblick auf seine Patienten über die katastrophale Lage in seiner Klinik nicht länger schweigen. Seit Jahren warte er auf Hilfe der Stadt, aber es rühre sich kein Finger.

Nach Kriegsende hatte man sich in Frankfurt überlegt, ob man den ständig wachsenden Anforderungen, die an eine Universitätsklinik gestellt werden, mit Erweiterungsbauten oder besser von Grund auf mit einem Neubau gerecht werde. Ein Jahr verging, ehe man sich entschied: ein Neubau sollte es sein. Dieser Entschluß leitete eine fünfjährige Diskussion über den Standort ein. Als man sich schließlich 1955 geeinigt hatte, wo gebaut werden sollte, begann Professor Geißendörfer zu hoffen. Aber seine Hoffnungen erfüllten sich bis heute nicht. Gebaut wird noch nicht.

Was Chirurg Geißendörfer über die Zustände in seiner Klinik – „das soll eine Lehrklinik einer Universität darstellen“ – berichtet, macht seinen Protest verständlich: „Die Klimaanlage des Operationsraumes, 1948 aus zwei verschiedenen Anlagen zusammengestückelt, ist seit eh und je unzulänglich. Zeitweise müssen wir bei offenem Fenster operieren, und kürzlich fiel die Anlage ganz aus.“

Man müsse sich nur einmal in Frankfurt umsehen, was in den letzten Jahren alles gebaut worden sei, aber für die Chirurgie habe man nichts übrig, beschwert sich der Klinikchef. „Unsere Chirurgische Poliklinik, die größte in der Bundesrepublik, ist heute, 16 Jahre nach Kriegsende, immer noch in einem unterirdischen Betonbunker untergebracht, und das Personal muß jahraus, jahrein bei künstlichem Licht und bei künstlicher Belüftung arbeiten. Und das bei durchschnittlich 85 000 Behandlungsfällen im Jahr.“

Professor Geißendörfer hatte für seinen Vorstoß einen günstigen Zeitpunkt gewählt. Im Rathaus überschlägt man sich fast vor lauter Hilfsbereitschaft. „Ich kann das bindende Versprechen abgeben, daß bis gegen Ende 1962 der Bau des Zentralgebäudes der Universitätsklinik begonnen wird“, versicherte Oberbürgermeister Bockelmann, der so unsanft vor den Wahlen an Versäumnisse erinnert worden war.

Für die CDU-Fraktion im Stadtrat kam Geißendörfers Protest wie ein Geschenk des Himmels: „Die von Professor Geißendörfer geschilderten Mißstände sind eine notwendige Folge der falschen Rangordnung in der Kommunalpolitik der SPD.“

Die Suche nach einem Sündenbock verlief allerdings vergeblich: Es gibt nämlich in Frankfurt kein eigenes Dezernat für das Gesundheitswesen. Krankenanstalten werden hier in dem Ressort mitbearbeitet, das für die Wirtschaftsförderung, das Verkehrs- und Wirtschaftsamt, das Messe- und Ausstellungswesen, die Marktverwaltung und den Zoologischen Garten zuständig ist.