Inhalt Seite 1 — Elegie aus Stein Seite 2 Auf einer Seite lesen

Der Erstlingsroman einer gänzlich unsentimentalen Frau

Von Barbara Bondy

Ich will das Leben einer mittelmäßigen Stadt beschreiben, und ich weiß, ich könnte das nicht, wenn ich nicht selbst ein so mittelmäßiger Mensch wäre“ – so beginnt ein ebenso unauffälliges wie bemerkenswertes Buch –

Elfriede Hopp: „Unter der Haut“; Carl Hanser Verlag, München; 164 S., 9,80 DM,

und es endet so: „Leben Sie wohl, meine Damen! Leben Sie wohl, meine Herren! Ich werde nicht wieder zu Ihnen sprechen. Hier auf der Fähre rede ich noch mit Ihnen, aber wenn sie anlegt an der anderen Seite, dann werde ich Sie vergessen, so wie Sie mich vergessen werden.“

Nun, wer Augen hat zu lesen und noch Ohren für Zwischentöne, wird dieses Buch nicht so leicht vergessen, das ohne Polemik ist, ohne Masche und Mode, weder die Kahlschlag- noch die Konstruktiv-Methode praktiziert – aber leise davon spricht, daß das Leben schwer ist, ein grauer Traum, den niemand ergründet. Die Bezeichnung „Roman“ trifft die lose, handlungsarme und introvertierte Struktur dieser Arbeit ebensowenig, wie der grelle und banale Titel, der an Schlagertexte erinnert, ihrem literarischen Rang entspricht.

Um was handelt es sich also bei diesem Buch einer bislang völlig unbekannten Autorin, die im Zivilberuf Kriminalkommissarin ist und zum erstenmal zu Wort kommt? Hier wird der in Ich-Form geschriebene Bericht eines Mannes vorgelegt, eines „Subalternbeamten“, über sein Leben in eben jener mittelmäßigen Stadt. Für „Bericht“ ließe sich auch das Wort „Beichte“ einsetzen.