Der Mohr hat seine Schuldigkeit getan, der Mohr kann gehn An diesen Schillersatz fühlt sich die gemeinnützige Wohnungswirtschaft bei der jetzt üppig ins (Wahl)kraut schießenden Diskussion um die "Privatisierung" des gesellschaftlichen Wohnungsbesitzes zu Recht erinnert. Gar nicht auszudenken, mit welch einer großen Wohnungsnot wir uns heute noch herumschlagen müßten, hätten nicht die gemeinnützigen Wohnungsunternehmen mit Rat und Tat an der gigantischen Wohnungsbauaufgabe der Nachkriegszeit mitgearbeitet. Das muß in einer Zeit, da sich dieser Wirtschaftszweig vielfältigen Diffamierungen ausgesetzt sieht und ständig der Konzentration und des Kollektivismus geziehen wird, einmal offen und ehrlich ausgesprochen werden. Über die "Leistungen" der gemeinnützigen 7ohnungsunteraehmen läßt sich in der Tat nicht streiten. Nach Angaben des Gesamtverbandes gemeinnütziger Wohnungsunternehmen bauten Jiese in der Zeit voti 1948 bis Ende 1959 rund " 3 Millionen Wohnung m. Im vergangenen Jahr t eilten sie weitere 160 000 Wohnungen fertig — ne Bauleistung, die mit Sicherheit auch im lau3nden Jahr erreicht wird. Seit der Währungs eform haben also die gemeinnützigen Wohnungsuernehmen in eigener Regie mehi als 1 5 Mill. Mahnungen errichtet, das sind mehr als 25 vH Cer gesamten Wohhnungsbauleistung acr Nach riegszeit. Das Bundeswohnungsbaumimerium at den Bauwert der gemeinnützigen Gesellsüiaf;n (ohne Berlin und ohne Genossenschaften) tür ie Zeit von 1950 bis 1960 auf 20 Milliarden DM jziffert. Kein Zweifel, daß der soziale Wohjngsbau der Nachkriegsjahre ohne die Organiition und Erfahrung der gemeinnützigen Wohnngswirtschaft nicht zu dem Erfolg geworden die, auf den alle Welt heute so stolz ist. Doch jede Medaille hat nun einmal eine Kehrseite, auf der in diesem Falle das Schlagwort von der "fortschreitenden Vergesellschaftung des Wohnungseigentums" steht, noch dazu in der Hand "monopolartiger Mammutgesellschaften". Tatsächlich ist der Anteil der gemeinnützigen Wohnungswirtschaft am gesamten Wohmmgsbestand fortlaufend gestiegen, und zwar von nur eins vH in der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg auf 10 vH im Jahre 1951 und auf bereits 13 3 vH Ende 1959. Dieser "Vergesellschaftungsprozeß", an dem übrigens auch die freien Wohnungsunternehmen beteiligt sind, ist denn auch den Bonner Eigentumspolitikern seit langem schon ein Dorn im Auge.

Offiziell freilich ist diese ,Konzentration" nicht der Stein des Anstoßes. Hier gilt es ja nicht, kleine Existenzen vor bösen Großunternehmen zu schützen. Also mußte man sich etwas Neues einfallen lassen, um gesetzliche Maßnahmen gegen die expandierende unternehmerische Wohnungswirtschaft zu motivieren, Es entbehre der sozialen Gerechtigkeit und widerspreche dem Gemeinnützigkeitsprinzip, so heißt es denn, mit Steuergeldern anonymes, sprich Gesellschaftseigentum zu fördern.

verpflichte man die gemeinnützige Wohnungswirtschaft, das mit finanzieller Hilfe des Staates erworbene Eigentum abzustoßen — zu "privatisieren".

Eine höchst anfechtbare Argumentation. Zufegeben, acht Milliarden DM, die in der Nachriegszeit als (lukrative) öffentliche Darlehen der gemeinnützigen Wohnungswirtschaft (ohne Genossenschaften) für Zwecke des sozialen Wohnungsbaues zugeflossen sind, können nicht als Pappenstiel abgetan werden. Insgesamt gibt das Bundeswohnungsbaummisterium den Darlehensaufwand der öffentlichen Hand für den Sozialwohnungsbau mit 32 Milliarden DM an. Aber wo bleibt der Grundsatz der sozialen Gerechtigkeit, wenn nur den gemeinnützigen Wohnungsunternehmen die Auflage erteilt wird, die mit staatlicher Finanzhilfe erworbenen Vermögensteile abzugeben? Auch Privatpersonen haben vielfach mit kräftiger staatlicher Hilfe im großen Stil Mietwohnungen enichtet; von der Privatisierungsverpflichtung könnttr> diese Vermögen schwerlich ausgenommen werden. Man kann diesen Gedanken noch weiterspinnen: Auch jene Gesellschaften müßten dann gerechterweise zur "Privatisierung" ihrer Vermögensteile verpflichtet werden, die sie mit steuerlicher Bundeshilfe (etwa Handelsschiffe) erworben haben. Das führte denn doch wohl zu weit.

Dem verfassungsmäßig geschützten Eigentumsbegriff droht hier eine Aushöhlung, der nicht früh und entschieden genug entgegengetreten werden kann. Dem Tatbestand der Enteignung kommt diese in Aussicht genommene Privatisierungsaktion bedenklich nahe.

Das freilich scheint den Bundeswohnungsbauminister wenig zu stören, der seine Privatisierungspläne nun auch in seiner Partei unterstützt sieht. Vor dem Bundestag hat er schon vor geraumer Zeit seine Liebe zur Privatisierung des staatlich geförderten Wohnungsbestandes in Gesellschaftseigentum wie folgt präzisiert: es soll sichergestellt werden, die Sozialwohnungen überall dort, "wo es möglich ist und von den Mietern gewünscht wird", in Privateigentum zu überführen. Sowohl auf dem Wirtschaftstag als auch auf dem Mittelstandstag der CDU wurde dieser Absicht Nachdruck verliehen.

Nun gut: Die in diesem Zusammenhang angestrebte Reform des Gemeinnützigkeitsrechts kann aber aus rechtsstaatlichen Gesichtspunkten keine rückwirkende Kraft erhalten. Denkbar und möglich erscheint es lediglich, für die Zukunft eine stärkere Betonung der Eigenturnsmaßnahmen der gemeinnützigen Wohnungswirtschaft sicherzustellen, indem beispielsweise die mit dem Status der Gemeinnützigkeit verbundenen (steuerlichen) Privilegien mit einer Anbietungspflicht gekoppelt werden. Mit anderen Worten: Wer die Gemeinnützigkeitsvorteile ausnutzt, reuß die Wohnungsproduktion Interessenten zum Kauf anbieten. Bliebe dann noch abzuwarten, welche Nachfrage siel, nach dem "Eigentum in der Etage" entwickeln wird. Wie groß wird die Zahl der Mieter sein, die willens und in der Lage sind, tiefer in ihren Geldbeutel zu greifen, um eine Wohnung ihr eigen zu nennen, die gewiß nicht in allen Fällen ihren individuellen Wünschen entspricht? Daß das Wohnungseigentum nicht sonderlich beliebt ist, beweist eindeutig die Tatsache, daß nur rund eins vH der alljährlich fertiggestellten rund 500 000 Neubauwohnungen auf Eigentumswohnungen entfallen. Ob Minister Lücke seine Privatisierungsrechnung nicht ohne den Wirt macht? Sigmund Chabrowski