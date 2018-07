NEUSS (Clemens Sels Museum): "Max Ernsi" Ais er vor 40 Jahren in Köln debütierte, war Max Ernst dadaisfischer Bürgerschreck ("minimax dadamax"). Heute, wo er Weltgeltung besitzt, erinnert man sich im Rheinland gern daran, daß der Maler in Brühl am Rhein geboren wurde. Sein Surrealismus hat seinen Ursprung allerdings nicht im rheinischen Humor, sondern nach eigener Aussage "in dem vitalen Bedürfnis des Intellekts nach Befreiung von dem trügerischen Paradies der fixen Erinnerungen". Die rheinischen Museen sammeln ihn eifrig. Das Museum von Neuss zeigt bis Ende September 50 Arbeiten, in der Hauptsache Lithographien und Radierungen, vorwiegend aus eigenen Beständen. Die "Elekfra", eine Art hochdramatischer Bühnenschlange — "paramythisch" würde, der späfe Max Ernst sagen — ist um 1935 entstanden. Die meisten Biäifer stammen aus den Jahren zwischen 1950 und 1960: Es hat Sinn und Reiz, einmal speziell die Graphik zu betrachten, in der er seine Einfalle besonders prägnant formulierf. In London wird zur Zeit, als Ehrung zum 70. Geburtstag des Malers im vergangenen April, die bisher größte englische Ausstellung von Max Ernst vorbereitet: 200 Gemälde, Zeichnungen, Collagen, Graphik und Plastik. Sie wird am 5. September eröffnet.

MÖNCHEN (Galerie Otto Sfangl): "Theodor Werner" Der 75jährige Maler, ,Senior der deutschen Abstrakten", ist erst seit 1950 auf dem deutschen und internationalen Forum bekannt geworden. Die bei Sfang! ausgestellten Arbeiten aus den Jahren 1943 bis 1961 sind Studienblätfer, Vorarbeiten für die großformatigen Gemälde, die dem Maler den Ruf eines Virtuosen mit einer sehr leichten, eleganten, wohl auch mondanen Note eingebracht haben Diese Vorstellung wird hier wesentlich korrigiert. Die scheinbar leichten Lösungen sind das Ergebnis von Variafionsreihen über bestimmfe formale Themen "Farbige Delikatesse" ist eine beliebte, aber