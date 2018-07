Nach den in den vergangenen Jahren mit Erfolg durchgeführten Abrundungen und Umwandlungen im Bereich der Kruppschen Montangruppe Hütten- und Bergwerke Rheinhausen AG, Essen, wird das Unternehmen nunmehr seine Kapitalbasis ganz erheblich erweitern. Mit dem zunächst vorgesehenen Sprung auf 295 – von gegenwärtig 200 – Mill. DM Grundkapital, das sich mit dem Umtausch einer noch ausstehenden Wandelanleihe noch auf etwa 330 Mill. DM erhöhen wird, erhält Rheinhausen eine Kapitalausstattung, die durchaus vergleichbar ist mit den bei Publikumsgesellschaften üblichen Größenordnungen, die aber auch dem Geschäftsumfang dieses ansehnlichen Montankomplexes eher gerecht wird als die bisherigen Verhältnisse. Die 95 Mill. DM, um die das Kapital jetzt zunächst aufgestockt wird, solen auf zwei Wegen aufgebracht werden. Dtr Alleinaktionär Alfried Krupp von Bohlen und Halbach leistet eine Bareinzahlung von 35 Mill. DM, wobei er die jungen Aktien zu pari übelnimmt. Die restlichen 60 Mill. gehen zu Lasten der Rücklage, die allerdings gleichzeitig wiedeium um das Ergebnis des Geschäftsjahres 1960 aufgefrischt wird. Krupp nimmt also nicht nur durch seine Bareinzahlung an der Aufstockung des Rheinhausen-Kapitals teil; sein Dividenden verzieht – es wird eine 10(8)prozentige Dividende auf 200 Mill. DM vorgeschlagen – kostet immerhin auch noch einmal 20 Mill. DM.

Dem Unternehmen erschließt die Kapitalerhöhung zusätzliche finanzielle Mittel in Höhe von 55 Mill. DM. Das ist angesichts des Finanzbedarfs nicht übertrieben viel; denn auch die Gruppe Rheinhausen hat ansehnliche Investitionen für die nächsten Jahre geplant. Aber schließlich birgt die Stärkung der Eigenkapitalbasis auch die Möglichkeit einer Ausweitung der Fremdmittel, und so ist der indirekte Einfluß auf die Investitionsfinanzierung immerhin auch nicht zu verachten. Mit einem Schuldscheindarlehen in Höhe von 100 Mill. DM wird die Verwaltung zunächst die Lücke schließen. Zusammen mit den jährlichen Abschreibungen kann das Unternehmen dann schon ein gutes Stück des Investitionsprogrammes, das für die nächsten 4 Jahre rund 400 Mill. DM vorsieht, verwirklichen. An der im vergangenen Jahr betonten Haltung, mit den vorliegenden Ausbauplänen keine eminente Kapazitätssteigerung anstreben zu wollen, hält die Rheinhausen-Verwaltung weiter fest. Immerhin wird sich jedoch die Rohstahlbasis der Hütte durch den Bau des geplanten LD-Stahlwerkes auf rund 3 Mill. t erhöhen. Daneben werden eine neue Blockstraße und eine Mitteleisenstraße das Walzprogramm der Hütte abrunden.

Eine gewisse Zäsur legt die Verwaltung- auf dem Investitionskonto Rossenray ein. Für den Neuaufschluß der Schachtanlage Rossenray sind bisher 100 Mill. DM aufgewendet worden. Für den weiteren Ausbau, z. B. auf eine Tagesförderung von 8000 t müßten, wie in Essen zu hören ist, nochmals 200 Mill. DM angesetzt werden. Daran wird gegenwärtig jedoch nicht mehr gedacht. Zusammenarbeit mit der zur Deutschen Erdöl gehörenden Rheinpreußen AG für Bergbau und Chemie heißt nunmehr die Parole für den Ausbau der neuen Krupp-Anlage in Rossenray. Einzelheiten dieser Plänewurden bisher noch nicht bekanntgegeben. Aber die Rheinhausen-Verwaltung sieht auf Grund dieser Zusammenarbeit – die sich aus technischen und wirtschaftlichen Gründen anbietet – ihre bisherigen hohen Investitionen für die ursprünglich projektierte Großschachtanlage für gerechtfertigt an.

Im Geschäftsjahr 1960 zeigt die Entwicklung der Kruppschen Montangruppe das gleiche – erfreuliche – Bild wie die übrigen Hüttenwerke im Revier. Dank der guten Konjunktur, die sich besonders der Eisenseite des Konzerns angenommen hatte, dabei aber auch keineswegs den Bergbau ausnahm, gab es Zuwachsraten auf der ganzen Linie, die auch hier zu absoluten Höchstziffern führten. Zusammen mit der wichtigsten Beteiligung im Rheinhausen-Portefeuille, die Bochumer Verein für Gußstahlfabrikation AG, kommt die Gruppe im Jahre 1960 auf eine Rohstahlquote von 3,8 Mill. t, das ist etwas über 11 vH der westdeutschen Gesamterzeugung.

