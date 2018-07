Die Verabschiedung des Trustee Act (ein Treuhandgesetz, wonach Treuhandgelder bis zu 50 vH in Aktien angelegt werden dürfen), folgt dicht den durch die Regierung neu aufgelegten Restriktionen. Das Ergebnis war eine unnatürliche Erholung des FT-Index um 22 Punkte auf 328. Die „jobbers“ setzten die Aktienkurse herauf in der Annahme, daß die neuen Gelder jetzt entsprechende Anlagen suchten, ohne aber dem geringen Kaufauftragsvolumen Rechnung zu tragen. Es kam daher nicht überraschend, daß der FT-Index in den letzten drei Tagen wieder um 15 Punkte zurückfiel und bei 313 schloß. Treuhänder nehmen sich Zeit, an den Aktienmarkt heranzutreten. Der Schatten weiterer Regierungsmaßnahmen, die für den Herbst angesagt sind, liegt über der Börse, falls sich bis dahin keine Anzeichen einer Besserung der Wirtschafts- und Zahlungsbilanz bemerkbar machen.

Es sieht so aus, als ob Streiks die Industrieproduktion treffen können, Kapitalerhöhungen für manche Unternehmen unvermeidlich werden, und Bankkredite fast gar nicht mehr zu erhalten sind.

Was die Dividendenpolitik der Gesellschaften anbetrifft, so hat der Schatzkanzler die Industrie gebeten, von höheren Ausschüttungen vorerst Abstand zu nehmen. Im allgemeinen wird diesem Wunsch auch nachgekommen. Der Anfang wurde von der Kaufhausgruppe Great Universal Stores gemacht, die trotz der verbesserten Gewinne auf Grund jener Aufforderung die gleiche Dividende von 37,5 vH beibehalten.

Der Diskontsatz von 7 vH verursacht vielen Industrieunternehmen einiges Kopfzerbrechen. Man ist aber in der City heute geneigt, eine Reduktion des Diskontsatzes in weniger als 6 Monaten zu erwarten.

Langfristig gesehen, ist der Aktienmarkt dem festverzinslichen Markt trotz der heute sehr hohen Renditen vorzuziehen. Nur muß ein Anleger zum heutigen Zeitpunkt noch wählerischer sein als vorher und sich nicht durch professionelle Gruppen, die sich in den letzten Wochen spekulativ bemerkbar machten, in der Tendenz täuschen lassen.

Viele Maklerfirmen geben ihren Kunden den Rat, 1961 zu vergessen und mit Sicht auf 1962 zu investieren. Man glaubt nämlich, daß 1962 die Börse einen neuen Boom, zumindest aber eine größere Erholung erleben wird. Wo aber sind Ansatzpunkte für eine erfolgreiche Anlage zu finden? Mehr denn je muß ein Käufer die wirtschaftlichen Faktoren analysieren. Die Bauindustrie z. B. wird durch die Restriktionen getroffen, so auch einige Kaufhäuser, obwohl Gesellschaften wie Woolworth, Marks & Spencer, Great Universal Stores und United Drapery weiter wachsen werden. Einige Grundstücksgesellschaften werden Einbußen erleiden, andere aus finanzieller Hilfe von Versicherungsgesellschaften profitieren, wie z. B. City Centre Properties. Die Automobilindustrie, die den Rekord an Streiks hält, soll einmal unberücksichtigt bleiben; ebenso ihre Zulieferfirmen. Hersteller von Schallplatten (Decca; E. M. I.) und kosmetischer Erzeugnisse (Yardlay; Cussons) werden weniger betroffen. Die Tabakwarenindustrie dagegen wird die Restriktionen stark spüren. Kaufwerte Papiere findet man die Bank- und Versicherungsaktien; Distillers und Associated British Foods können für eine langfristige Anlage in Frage kommen. D. S.

*

Nürnberger Lebensversicherung AG, Nürnberg. – Der Lebensversicherungsbestand ist 1960 durch Nettozugang in Höhe von 167,6 Mill. DM auf 1,65 Milliarden DM gestiegen; in Großleben allein war der Zugang 133,1 Mill. DM. Die Beitragseinnahmen betrugen 82,4 Mill. DM. Inzwischen ist die Versicherungssumme auf 1,75 Mrd. DM gestiegen. Für 1960 wird wieder 12 vH Dividende gezahlt und das Grundkapital um 1 Mill. DM aus Gesellschaftsmitteln auf 2 Mill. DM erhöht. Die Tochtergesellschaft, Nürnberger Allgemeine Versicherungs-AG hatte Prämieneinnahmen von 31,4 Mill. DM, das ist ein Zunahme um 7 Mill. DM gegenüber dem Vorjahr. Die Kraftfahrversicherung hat mit 63 vH den Hauptteil an dem Prämienaufkommen. Hier wird für 1960 eine auf 12 (10) vH erhöhte Dividende auf 3 Mill. Aktienkapital gezahlt. Beide Gesellschaften erwarten für 1961 wieder ein zufriedenstellendes Ergebnis.