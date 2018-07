Auf der Internationalen Automobilausstellung in Frankfurt/Main wird die Daimler-Benz AG, Stuttgart-Untertürkheim, eine Neukonstruktion vorstellen, die sie schlicht 300 SE nennt. Dieser Typ geht erst Ende dieses Jahres in die Serie. Aus technischen Gründen wird die monatliche Stückzahl zunächst nur etwa 500 bis 550 betragen. Damit wird man wohl auch vorläufig auskommen. Denn der 300 SE gehört – auch gemessen am Weltmaßstab – zwar zu den Spitzenprodukten komfortabler Reisewagen. Dafür wird aber auch ein entsprechender Preis verlangt. Er beträgt einschließlich Heizung 24 150 DM und ist für das, was geboten wird, wahrscheinlich gar nicht einmal so hoch.

Für den 300 SE wird dieselbe Rohbau-Karosserie verwendet wie für die 220er Typen. Er hat also keine Ähnlichkeit mit dem jetzt angebotenen Typ 300, dessen Markt ziemlich erschöpft zu sein scheint. Der 300 SE hat einen 3-Liter-Leichtmetall-Einspritzmotor mit einer Leistung von 160 PS. Er ist mit automatischem Getriebe ausgestattet, hat eine Servolenkung, Luftfederung und Scheibenbremsen an allen vier Rädern mit Bremshilfe. Das sind 5 technische Besonderheiten, die kein anderes Fahrzeug in sich vereinigt. Und das ist das neue an dem 300 SE.

Mercedes hat lange gewartet, bis es, diese Besonderheiten, die ja vom Grundsätzlichen her gesehen keine technischen Neuheiten darstellen, in sein. Serienprogramm aufgenommen hat. Dazu Prof. Dr.-Ing. Fritz Nallinger, Chefingenieur der Daimler-Benz-AG: „Wir haben nie Neuheiten um ihrer selbst willen oder aus Modegründen gebracht, sondern nur dann, wenn wir mit unseren Entwicklungsergebnissen zufrieden waren.“ Die Erfahrungen, die man mit dem 300 SE machen wird, dürften sicherlich später das gesamte Kfz-Programm von Daimler beeinflussen. Das automatische Getriebe kann schon jetzt zu einem Mehrpreis in die Typen 220 SE-Limousine und Coupé eingebaut werden. Der Mehrpreis für die Servolenkung beträgt bei den Typen 220 und 220 D jetzt 500 DM, bei der 220 SE-Limousine und beim Coupé 550 DM.

Mit dem Typ 300 SE wird das Mittelklasse^ Programm von Mercedes am oberen Rand eine wertvolle Bereicherung erfahren. Sein Erscheinen zeigt, daß man in Untertürkheim an der alten Linie festhält, einen breiten Angebotsfächer zu unterhalten und dafür auf hohe Produktionsstückzahlen bei einem Typ zu verzichten. Das mag vom Standpunkt der Rentabilität ungünstig erscheinen, sichert dem Werk aber einen betriebsinternen Risikoausgleich und bietet die Gewähr für ein Höchstmaß an Wettbewerbelastizität. Mit beiden Dingen ist das Unternehmen in der Vergangenheit nicht schlecht gefahren.

Der „untere Teil“ des Programms wird in diesem Herbst ebenfalls verändert. Bei den 180er Typen gibt es einige technische Verbesserungen. Der 180 D wird mit einem anderen (stärkeren) Diesel-Motor ausgerüstet. Die neuen 190er Typen haben den gleichen Fahrgastraum und den gleichen Kofferraum wie die 220er Reihe. Da jedoch die Motoren kleiner sind, ist man hier mit einem kürzeren Vorbau ausgekommen. Der Wagen ist dadurch um 14,5 cm kürzer als der 220er und hat einen um 5 cm kürzeren Radstand. Das Resultat: Ein komfortabler Reisewagen, der noch handlich ist. Wie eine kurze Probefahrt auf der Solitude-Rennstrecke ergab, verfügt der neue 190er über eine ausgezeichnete Straßenlage und über eine gute Federung. Beides erlaubt, mit ihm „sportlich“ zu fahren.

Mit den diversen Verbesserungen bei den 180er- und 190er-Typen fühlt sich Mercedes so stark im Markt, daß es die Verkaufspreise dieser Fahrzeuge heraufgesetzt hat. Der Mehrpreis bei den 190er-Typen beträgt 500 DM. Danach kostet der neue Typ 190 nunmehr 9950 DM und der neue Typ 190 D 10 450 DM. Offiziell wird die Preiserhöhung damit begründet, daß es durch Rationalisierungsmaßnahmen nicht mehr gelungen sei, die ohne Zweifel erheblichen Material-Preiserhöhungen und die ebenfalls außergewöhnliche Steigerung der Löhne sowie die Verkürzung der Arbeitszeit aufzufangen. Außerdem wird darauf hingewiesen, daß sich der Gebrauchswert der Fahrzeuge durch den Einbau neuer Zubehörteile oder durch vorgenommene Verbesserungen erhöht hat. –ndt